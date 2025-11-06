विज्ञापन
सुबह ये 2 काम करना शुगर के मरीजों के लिए हैं संजीवनी, बीमारी पर रहेगा कंट्रोल

Morning Routine for Diabetics: डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, अगर आप अपने रूटीन में छोटे लेकिन असरदार बदलाव करें. सुबह की शुरुआत मेथी या दालचीनी के पानी और 20 मिनट की सैर से करें.

Morning Routine for Diabetics: डायबिटीज रोगी सुबह जरूर करें ये काम.

Morning Routine for Diabetics: बढ़ती उम्र के साथ डायबिटीज यानी शुगर की समस्या तेजी से बढ़ रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी खराब लाइफस्टाइल जिसमें तनाव, इर्रेगुलर खान-पान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी शामिल है. शरीर जब लंबे समय तक इस दबाव में रहता है, तो कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है. लेकिन, अच्छी बात यह है कि डायबिटीज को दवाओं के साथ-साथ लाइफस्टाइल में बदलाव करके भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

डायबिटीज क्या है और इसके लक्षण | What is Diabetes and its symptoms?

डायबिटीज तब होता है जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता. इंसुलिन की कमी से शरीर में शुगर लेवल बढ़ता है, जिससे मरीज को कई लक्षण महसूस होते हैं:

  • बार-बार पेशाब आना
  • वजन तेजी से गिरना
  • थकान रहना
  • भूख का इंबैलेंस कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम
  • बार-बार प्यास लगना

इन लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. इसलिए समय रहते सही उपाय अपनाना जरूरी है.

1. गुनगुने पानी के साथ मेथी या दालचीनी का सेवन

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ मेथी या दालचीनी लेना डायबिटीज को कंट्रोल करने में बेहद असरदार माना जाता है.

मेथी: रात में एक चम्मच मेथी के दानों को पानी में भिगो दें. सुबह इस पानी को थोड़ा गर्म करके छान लें और पी जाएं. मेथी में एंटी डायबिटिक प्रोपर्टीज होती हैं जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और शरीर को डिटॉक्स करते हैं.

दालचीनी: अगर मेथी का स्वाद पसंद नहीं है, तो दालचीनी का विकल्प चुन सकते हैं. एक कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने में मदद मिलती है. दालचीनी में सूजन-रोधी, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं.

2. सुबह की सैर और सूर्य की रोशनी का सेवन

  • दूसरा तरीका है रोज सुबह 20 मिनट की सैर और सूरज की रोशनी को शरीर में ग्रहण करना.
  • किसी पार्क में नंगे पैर घास पर चलना मानसिक और शारीरिक शांति देता है.
  • कॉटन के हल्के कपड़े पहनें ताकि सूरज की किरणें सीधे शरीर पर पड़ें और विटामिन D का निर्माण हो सके.
  • विटामिन D इंसुलिन के कार्य को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है.
  • सुबह की सैर से दिनभर एनर्जी बनी रहती है और भूख का संतुलन भी बेहतर होता है.

डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, अगर आप अपने रूटीन में छोटे लेकिन असरदार बदलाव करें. सुबह की शुरुआत मेथी या दालचीनी के पानी और 20 मिनट की सैर से करें. ये दो उपाय आपके शुगर लेवल को बैलेंस रखने में मदद कर करेंगे. साथ ही तनाव से दूर रहें और पौष्टिक चीजों का सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

