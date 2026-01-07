विज्ञापन
बुलेट की स्पीड से बढ़ेगा शरीर में Vitamin B12, बस डाइट में शामिल करें ये 5 वेजिटेरियन फूड्स

Vitamin B12 Deficiency: अगर आप भी शाकाहारी हैं और विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो इन चीजों को डाइट में शामिल कर तेजी से बढ़ा सकते हैं.

Vitamin B12: शाकाहारी लोग विटामिन बी 12 की कमी के लिए क्या खाएं.

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी 12 (Vitamin B12) हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है. जब भी  विटामिन बी 12 की बात आती है नॉन-वेज का नाम सबसे पहले लिया जाता है. लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं कि शाकाहारी  विटामिन बी 12 की कमी को दूर नहीं कर सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जो चिकन-मटन और अंडे से भी ज्यादा ताकतवर हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर  विटामिन बी 12 है क्या और इसकी कमी को कैसे दूर करें. 

विटामिन बी 12 क्या है- (What Is Vitamin B12)

विटामिन बी12 (कोबालामिन) एक ज़रूरी, पानी में घुलनशील विटामिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, डीएनए बनाने और तंत्रिका तंत्र (नसों) को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है. इसकी कमी से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

विटामिन बी 12 कमी के लक्षण- (Symptoms of Vitamin B12 deficiency)

  • चक्कर आना
  • खून की कमी
  • पेट की गड़बड़ी
  • थकान
  • कमजोरी
  • मुंह बार-बार आना (छाले)
  • एसिडिटी
  • पेट गैस
  • याददाश्त कमजोर होना
  • हाथ-पैरों में झनझनाहट
  • डिप्रेशन

विटामिन बी 12 के लिए क्या खाएं- (What to eat for Vitamin B12)

1. दूध-

दूध वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स है. एक गिलास फुल क्रीम दूध से ही 50–70% तक डेली जरूरत पूरी हो सकती है.

2. दही-

दही को भी विटामिन B12 का अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप इसकी कमी को दूर करना चाहते हैं, तो लंच और ब्रेकफास्ट में एक कटोरी दही का सेवन कर सकते हैं.

3. केला-

केला विटामिन बी12 का अच्छा सोर्स है, खासकर शाकाहारियों के लिए, क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर है और शरीर को एनर्जी देता है. इसमें विटामिन बी12 के उत्पादन में मदद करने वाले तत्व जैसे फाइबर और पोटैशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. 

4. मशरूम-

हमारी रोज की विटामिन बी 12 की जरूरत 2.4 माइक्रोग्राम होती है, जो मशरूम खाने से पूरी हो सकती है. क्योंकि मशरूम को विटामिन बी12 का अच्छा सोर्स माना जाता है. इसे आप नाश्ते में लंच और डिनर में कभी भी एड कर सकते हैं.

5. पालक-

हरी पत्तेदार सब्जियों को सेहत का भंडार कहा जाता है. पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है. विटामिन बी12 की कमी को दूर करने के लिए आप पालक को डाइट में शामिल कर सकते हैं. पालक को लेते हैं या सब्जी बनाते हैं तो पालक को काटने के बाद न धोएं क्योंकि, ऐसा करने से विटामिन बी12 नहीं मिलेगा. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

