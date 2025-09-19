विज्ञापन
क्या आपको हर समय आती है नींद, इस Vitamin की कमी हो सकती है वजह, ऐसे करिए पूरा

विटामिन्स की कमी से आपको दिन भर थकान और ज़्यादा नींद आ सकती है. इससे निजात पाने के लिए हम यहां पर आपको कुछ फूड्स को डाइट में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं...

विटामिन डी के लिए, अपनी डाइट में मशरूम, अंडे की जर्दी (पीला हिस्सा), संतरे का जूस और दूध जैसी चीजें शामिल करें.

Excess Sleeping cause : क्या आप भी दिन भर थके-थके महसूस करते हैं? आपको भी लगता है कि बस थोड़ी देर और सो लिया जाए? अगर आपको जवाब हां है, तो आपने कभी सोचा है इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? कई बार हमें लगता है कि काम का दबाव है या फिर तनाव है, लेकिन असल में कारण हमारे शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स की कमी हो सकती है. जी हां, हम बात कर रहे हैं विटामिन डी और विटामिन बी12 की.

इन दोनों विटामिन्स की कमी से आपको दिन भर थकान और नींद आ सकती है. इसके अलावा विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम की भी कमी आपके शरीर को सुस्त कर सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं किन चीजों को खाने से यह परेशानी दूर कर सकते हैं...

विटामिन की कमी कैसे करें दूर

वहीं, विटामिन बी12 के लिए टर्की, मछली, अंडे, पनीर और दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं. अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो फोर्टिफाइड अनाज और प्लांट-बेस्ड मिल्क का सेवन कर सकते हैं.

इसके अलावा आप आयरन, विटामिन सी और मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए संतरा, कीवी, आम, पपीता, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, हरी पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च, ब्रोकोली, चुकंदर के पत्ते, मछली, दालें, सेम, पालक, टोफू, छोले, कद्दू के बीज, और फोर्टिफाइड अनाज का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

