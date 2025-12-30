Air Frying Vs Deep Frying: खाना पकाने के लिए करते हैं एयर फ्रायर का इस्तेमाल, तो डॉक्टर से जान लें...

Air frying vs Deep frying: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एयर फ्रायर में खाना पकाना एक ट्रेंड बन चुका है. जो लोग कम तेल खाना पसंद करते हैं उनकी पहली पसंद होती है एयर फ्रायर. क्योंकि इसमें बिना तेल के कई चीजों बनाई जा सकती हैं. कई एक्सपर्ट्स और इंफ्लूएंसर्स का कहना है कि एयर फ्रायर में पका हुआ सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. लेकिन क्या ये बात सही है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर डॉ. मनन ने एक वीडियो शेयर कर एयर फ्रायर में खाना पकाने के बारे में बताया.

क्या एयर फ्रायर में खाना पकाना फायदेमंद- (Is cooking in an air fryer beneficial)

डॉ. मनन कहते हैं कि एयर फ्रायर को सेहतमंद माना जाता है और इसके पीछे एक वजह है. वो वजह है कि डीप फ्राइंग की तुलना में इसमें 70-90 प्रतिशत कम तेल का इस्तेमाल होता है जिससे कैलोरी और फैट की मात्रा काफी कम हो जाती है. साथ ही इनमें तेल को बार-बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती.

डॉ. मनन वोरा के अनुसार, 'एयर फ्रायर डीप फ्राइंग से बेहतर हो सकता है जिससे सेहत को नुकसान कम होगा.' मेडिकल साइंस की दृष्टि से नुकसान कम करने का मतलब है. कि कम हानिकारक तरीके को चुनना ना कि हानिरहित तरीका अपनना.' लेकिन ये आपके लिए तभी फायदेमंद है जब आप बैलेंड डाइट ले रहे हैं. अगर आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं तो एयर फ्रायर आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता है.

एयर फ्रायर में क्या फ्राई करना हानिकारक- (What is harmful to fry in an air fryer)

डॉ. मनन बताते हैं कि चिकन नगेट्स, फ्राइज या पनीर टिक्का जैसे प्रोसेस्ड फूड्स को एयर फ्रायर में कुक करने से उनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल नहीं बदलती है वो वैसे ही रहते हैं जैसे हैं.

डॉ. मनन कहते हैं कि अगर आप एयर फ्रायर का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें आप कम तेल वाले फूड, और बैलेंस डाइट लेते हैं.

एयर फ्रायर में क्या फ्राई करें- (What to fry in the air fryer)

डॉ. मनन के अनुसार 'भुनी हुई सब्जियां, ग्रिल्ड मछली, पनीर, टोफू, अंडे, दालें या कम नमक और फैट वाले घर के बने स्नैक्स को एयर फ्रायर में बना सकते हैं.' जो आपके लिए सेहतमंद हैं.

