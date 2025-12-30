विज्ञापन
विशेष लिंक

Air Frying Vs Deep Frying: खाना पकाने के लिए करते हैं एयर फ्रायर का इस्तेमाल, तो डॉक्टर से जान लें...

Air Frying Vs Deep Frying: अगर आप भी खाना पकाने के लिए करते हैं एयर फ्रायर का इस्तेमाल, तो डॉक्टर से जान लें एयर फ्रायर में बना खाना सेहत के लिए कितना फायदेमंद.

Read Time: 3 mins
Share
Air Frying Vs Deep Frying: खाना पकाने के लिए करते हैं एयर फ्रायर का इस्तेमाल, तो डॉक्टर से जान लें...
Air Fryer: एयर फ्रायर में बना खाना कितना सेहतमंद.

Air frying vs Deep frying: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एयर फ्रायर में खाना पकाना एक ट्रेंड बन चुका है. जो लोग कम तेल खाना पसंद करते हैं उनकी पहली पसंद होती है एयर फ्रायर. क्योंकि इसमें बिना तेल के कई चीजों बनाई जा सकती हैं. कई एक्सपर्ट्स और इंफ्लूएंसर्स का कहना है कि एयर फ्रायर में पका हुआ सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. लेकिन क्या ये बात सही है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर डॉ. मनन ने एक वीडियो शेयर कर एयर फ्रायर में खाना पकाने के बारे में बताया. 

एयर फ्रायर रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

क्या एयर फ्रायर में खाना पकाना फायदेमंद- (Is cooking in an air fryer beneficial)

डॉ. मनन कहते हैं कि एयर फ्रायर को सेहतमंद माना जाता है और इसके पीछे एक वजह है. वो वजह है कि डीप फ्राइंग की तुलना में इसमें 70-90 प्रतिशत कम तेल का इस्तेमाल होता है जिससे कैलोरी और फैट की मात्रा काफी कम हो जाती है. साथ ही इनमें तेल को बार-बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती.

ये भी पढ़ें- खून बढ़ाने से लेकर शरीर को डिटॉक्स करने समेत, इन 6 समस्याओं के लिए काल हैं इस सब्जी के पत्ते

यहां देखें पोस्टः

डॉ. मनन वोरा के अनुसार, 'एयर फ्रायर डीप फ्राइंग से बेहतर हो सकता है जिससे सेहत को नुकसान कम होगा.' मेडिकल साइंस की दृष्टि से नुकसान कम करने का मतलब है. कि कम हानिकारक तरीके को चुनना ना कि हानिरहित तरीका अपनना.' लेकिन ये आपके लिए तभी फायदेमंद है जब आप बैलेंड डाइट ले रहे हैं. अगर आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं तो एयर फ्रायर आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता है.

एयर फ्रायर में क्या फ्राई करना हानिकारक- (What is harmful to fry in an air fryer)

डॉ. मनन बताते हैं कि चिकन नगेट्स, फ्राइज या पनीर टिक्का जैसे प्रोसेस्ड फूड्स को एयर फ्रायर में कुक करने से उनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल नहीं बदलती है वो वैसे ही रहते हैं जैसे हैं. 

डॉ. मनन कहते हैं कि अगर आप एयर फ्रायर का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें आप कम तेल वाले फूड, और बैलेंस डाइट लेते हैं. 

एयर फ्रायर में क्या फ्राई करें- (What to fry in the air fryer)

डॉ. मनन के अनुसार 'भुनी हुई सब्जियां, ग्रिल्ड मछली, पनीर, टोफू, अंडे, दालें या कम नमक और फैट वाले घर के बने स्नैक्स को एयर फ्रायर में बना सकते हैं.' जो आपके लिए सेहतमंद हैं. 

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air Fryer, Air Frying Vs Deep Frying, Air Fryer Benefits, Healthy Cooking, Dr Manan Vora, Mumbai Doctor, Air Fryer Health Tips, Junk Food, Deep Frying Alternative, Cooking Oils, Acrylamide, Food Safety, Balanced Diet
Get App for Better Experience
Install Now