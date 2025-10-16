विज्ञापन

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के करवाचौथ का वीडियो का सच आया सामने, दूर हो जाएगी सारी गलतफहमी

वायरल वीडियो में अभिषेक बच्चन काले सूट में नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन सुनहरे कढ़ाई वाले चटक लाल सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

करवाचौथ का नहीं है अभिषेक और ऐश्वर्या का ये वायरल वीडियो
नई दिल्ली:

इस साल बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक अभिषेक बच्चन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे किए. पिछले ढाई दशकों में उन्होंने ना केवल कई दिल जीते हैं, बल्कि कई अवॉर्ड भी जीते हैं. लेकिन इस साल जब अभिषेक ने 'आई वांट टू टॉक' (2024) में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का अपना पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता, तो यह उनके और उनके परिवार के लिए एक भावुक पल था. अभिषेक को इस खास मौके पर अपनी मां जया बच्चन और बहन श्वेता बच्चन के साथ शेयर करते देखा गया. लेकिन उनकी एक्ट्रेस वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या इस इवेंट में मौजूद नहीं थीं.

इससे एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, हालांकि अभिषेक ने अपने विनिंग स्पीच में ऐश्वर्या और आराध्या का जिक्र किया था. लेकिन जब करवा चौथ के मौके पर ऐश्वर्या और अभिषेक का एक अनसीन वीडियो इंटरनेट पर सामने आया तो लोगों ने राहत की सांस ली. लेकिन हम बता दें कि ये वीडियो लेटेस्ट नहीं बल्कि पुराना है.

वायरल वीडियो में अभिषेक बच्चन काले सूट में नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन सुनहरे कढ़ाई वाले चटक लाल सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. जब यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तो कई लोगों ने ये सोचा कि ये उनका करवाचौथ लुक है. इस वीडियो को यही बताकर खूब वायरल किया जा रहा था. लेकिन यह वीडियो असल में 2019 में शूट किया गया था, जब ऐश्वर्या और अभिषेक मुकेश अंबानी की बहन नीना कोठारी की बेटी नयनतारा कोठारी की अंबानी के घर एंटीलिया में हुई प्री-वेडिंग पार्टी में शामिल हुए थे. इस ग्रैंड और स्टार-स्टडेड इवेंट को मुकेश और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने होस्ट किया था.

वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसी बात की ओर इशारा करते हुए, एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "गलत जानकारी, यह करवा चौथ का वीडियो नहीं है. यह अंबानी की भतीजी नयनतारा कोठारी के लिए 2019 में हुई प्री-वेडिंग पार्टी का वीडियो है." जबकि एक ने लिखा, "यह बहुत पुराना है (8-10 साल पुराना)." एक ने कमेंट में लिखा, "2019 का पुराना वीडियो और यह एक शादी का है".

