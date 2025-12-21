विज्ञापन

प्रियंका चोपड़ा ने बताया कितने रोमांटिक हैं निक जोनस, करवाचौथ पर चांद नहीं दिखा तो लेकर गए बादलों क पार

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने जुलाई 2018 में सगाई के बाद ही अपने रिश्ते को पब्लिक किया था. इस कपल ने 1 और 2 दिसंबर 2018 को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रीति-रिवाजों से एक शानदार शादी की.

Read Time: 2 mins
Share
प्रियंका चोपड़ा ने बताया कितने रोमांटिक हैं निक जोनस, करवाचौथ पर चांद नहीं दिखा तो लेकर गए बादलों क पार
प्रियंका चोपड़ा ने कपिल शर्मा के शो पर शेयर किया रोमांटिक किस्सा
Social Media
नई दिल्ली:

सेलिब्रिटी कपल प्रियंका चोपड़ा और सिंगर निक जोनास सोशल मीडिया पर और उसके बाहर भी रिलेशनशिप गोल्स देने का कोई मौका नहीं छोड़ते. अपनी लव स्टोरी में एक और मोमेंट जोड़ते हुए प्रियंका ने बताया कि कैसे निक ने एक बार करवा चौथ को सच में खास बनाने के लिए कुछ एक्सट्रा एफर्ट्स किए थे और उन्हें बादलों के ऊपर ले गए ताकि वह चांद की एक झलक देखकर अपना व्रत खोल सकें.

प्रियंका ने कपिल शर्मा के शो पर किया खुलासा

हाल ही में प्रियंका 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 4' में आईं जहां उन्होंने कपिल शर्मा के साथ खुलकर बातचीत की और अपने पति और सिंगर निक जोनास के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. बातचीत के दौरान, एक्टर ने यह भी बताया कि निक उनके लिए करवा चौथ को खास बनाने के लिए क्या-क्या करते हैं.

प्रियंका ने याद किया, "हमने इतनी अजीब-अजीब जगहों पर चांद को ढूंढने की कोशिश की है. एक बार वह स्टेडियम में थे और शो हो रहा था. हमें कहीं चांद दिख ही नहीं रहा था. बादल थे और बारिश आने वाली थी. शो में 60-70 हजार लोग थे और निक परफॉर्म कर रहे थे. 10 बज गए, 11 बज गए लेकिन चांद दिख ही नहीं रहा था." 

प्रियंका ने आगे कहा, "एक रोमांटिक बात बताऊं? वह अपने प्लेन में मुझे बादलों के ऊपर ले गए और चांद दिखाया और फिर हमने व्रत खोला." इसके बाद, कपिल ने पूछा, "फिर, सिर्फ व्रत तोड़ा?" प्रियंका हंसीं और बोलीं, "नहीं मिठाई भी खाई."

प्रियंका और निक ने जुलाई 2018 में सगाई के बाद ही अपने रिश्ते को पब्लिक किया था. इस कपल ने 1 और 2 दिसंबर 2018 को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रीति-रिवाजों से एक शानदार शादी की. जनवरी 2022 में इस कपल ने सरोगेसी के जरिए अपनी पहली बच्ची, मालती मैरी का स्वागत किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Priyanka Chopra, Nick Jonas, Wedding, Karwa Chauth, Surrogacy, Priyanka Chopra Nick Jonas
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com