विज्ञापन
विशेष लिंक

हमेशा महसूस होती है कमजोरी, शरीर हो गया है खोखला? खाएं ये चीज Weakness 1 महीने में हो सकती है दूर

आज हम आपको कुछ ऐसी कमाल की चीजों के बारे में बताएंगे, जिसे खाकर आप सिर्फ 1 महीने में अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं और शरीर में नई जान भर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
हमेशा महसूस होती है कमजोरी, शरीर हो गया है खोखला? खाएं ये चीज Weakness 1 महीने में हो सकती है दूर
खजूर स्मूथी में मिलाकर पीजिए. आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं या ओट्स में डालकर भी सेवन कर सकते हैं.

weakness door karne ke upay : अगर आपका शरीर बहुत जल्दी थक जा रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी सोने का मन कर रहा है और किसी भी चीज में फोकस करने में परेशानी हो रही है, तो ये सारे लक्षण शरीर की कमजोरी के हैं, जो पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है. ऐसे में हम यहां पर आपको कुछ फूड्स को डाइट में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं, जिसका सेवन आपके खोखले शरीर में फिर से जान फूंक सकते हैं. 

ये 8 संकेत बताते हैं शरीर में हो गई है Iodine की कमी, तुरंत करिए Diet में चेंज

आप इन 5 चीजें को डाइट में करें शामिल

  1. आप सुबह उठकर मुट्ठीभर भीगे हुए बादाम खा सकते हैं, इन्हें दूध में डालकर सेवन कर सकते हैं, या फिर अपने साथ रख सकते हैं और जब भी लो एनर्जी फील हो, खा लीजिए.
  2. आप नाश्ते में केले का टेस्टी शेक, स्मूथी बना सकते हैं, या फिर सीधे एक सादा केला भी खा सकते हैं. यह एक बेहतरीन प्री-वर्कआउट स्नैक भी है.
  3. आप पालक को सैंडविच, आमलेट, पोहा, उपमा या अपनी पसंदीदा सब्जी में डालकर खा सकते हैं. इसकी स्मूथी भी बहुत पौष्टिक होती है. यह भी आपके शरीर की कमजोरी को दूर कर सकता है.
  4. आप उबले अंडे, आमलेट, भुर्जी या पोच्ड अंडे अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं. यह भी शरीर को एनर्जेटिक रखने में मदद करता है. 
  5. खजूर स्मूथी में मिलाकर पीजिए. आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं या ओट्स में डालकर भी सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weakness, Strong Body, Weakness Home Remedies, How To Get Rid Of Weakness, Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com