दर्द से उठना-बैठना हो रहा है मुश्किल, तो जल्दी शुरू करें ये काम, ये हैं कमर दर्द के लिए 5 कारगर घरेलू उपाय...

How To Get Rid of Back Pain: पीठ दर्द एक आम समस्या है जो लोगों को परेशान करती है और उनके रूटीन को प्रभावित कर सकती है. यह अक्सर गलत तरीके से बैठने, बहुत लंबे समय तक बैठे रहने, रॉन्ग पोस्चर, हैवी वेट उठाने या मसल्स की कमजोरी के कारण होता है, लेकिन पीठ दर्द का इलाज कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से किया जा सकता है या कुछ घरेलू उपाय आजमाकर कमर दर्द से राहत पाई जा सकती है. अगर आप नेचुरल तरीके से इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यहां कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं.

कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए कारगर उपाय | Effective Remedies To Get Rid of Back Pain