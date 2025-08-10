महावतार नरसिम्हा देख क्या बोले मुस्लिम दर्शक, डायरेक्टर ने बताया- वो मेरे पास आए और...

फिल्म मेकर अश्विन कुमार की एनिमेटेड महाकाव्य फिल्म महावतार नरसिम्हा ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है और उम्मीदों को धता बताते हुए 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में अश्विन ने फिल्म की जबरदस्त सक्सेस, इसके आध्यात्मिक विषयों और दर्शकों, जिनमें मुस्लिम समुदाय के कई लोग भी शामिल हैं, से मिले रिव्यू के बारे में खुलकर बात की.

महावतार नरसिम्हा की सक्सेस पर अश्विन कुमार

फिल्म की सक्सेस के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे बताया कि कैसे इस फिल्म ने लोगों की आस्था को गहरा करने में मदद की है, उन्होंने कहा, "अलग-अलग समुदायों के लोग, जिनमें कई मुस्लिम दर्शक भी शामिल हैं, मेरे पास आए और कहा कि इस फिल्म ने उनकी आस्था को मजबूत किया है. मैं यह नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म बदल लें. मैं यह कह रहा हूं कि आप आस्था को समझें. चाहे आप किसी ईश्वर से प्रार्थना करें, ऊर्जा में विश्वास करें, या ब्रह्मांड में अपनी आस्था रखें, यह फिल्म बस आपको उस आस्था के प्रति समर्पित होने के लिए कहती है."

हाउसफुल जा रहे महावतार नरसिम्हा के शो

यह फिल्म अश्विन कुमार के निर्देशन में पहली फिल्म है और जयपूर्णा दास ने लिखी है. क्लीम प्रोडक्शंस और होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित, यह भगवान विष्णु के दस अवतारों पर आधारित सात-भागों वाले महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली किस्त है. इस अध्याय में विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण से प्रह्लाद और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्राचीन कथा को दर्शाया गया है. आस्था और भक्ति के विषयों को उजागर करती यह फिल्म 2D और 3D दोनों वर्जन में रिलीज हुई है.

25 जुलाई 2025 को रिलीज होने के बाद से केवल 15 दिनों में, इसने दुनिया भर में ₹175 करोड़ की कमाई कर ली है, जबकि इसे सैयारा, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी बड़ी फिल्मों से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा है. अब यह भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म का रिकॉर्ड बना चुकी है.