37 साल की हुई संजय दत्त की बड़ी बेटी, संजू बाबा ने अनसीन फोटो के साथ लिखा इमोशनल मैसेज, बेटी बोली...

अभिनेता संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर त्रिशाला के साथ एक प्यारी तस्वीर साझा की, जिसमें त्रिशाला अपने पिता को गले लगाकर मुस्कुराती नजर आ रहीं हैं. संजय ने तस्वीर के साथ लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो त्रिशाला दत्त. तुम पर नाज है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं." इससे पहले, 29 जुलाई को संजय के 66वें जन्मदिन पर त्रिशाला ने भी अपने पिता को पुरानी तस्वीर के साथ बधाई दी थी. उन्होंने लिखा, "आपके लिए मेरा प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा है."

बता दें कि संजय दत्त तीन बच्चों के पिता हैं. त्रिशाला उनकी पहली पत्नी, दिवंगत रिचा शर्मा से 1988 में पैदा हुई थीं. रिचा का 1996 में ब्रेन ट्यूमर के कारण निधन हो गया था. त्रिशाला फिलहाल अमेरिका में रहती हैं और वहां साइकोथेरेपिस्ट के तौर पर काम करती हैं. संजय ने साल 2008 में अभिनेत्री मान्यता दत्त से शादी की, जिनसे साल 2010 में जुड़वां बच्चे हुए. बेटे का नाम शहरान और बेटी का नाम इकरा है.

त्रिशाला लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी निजी है. वहीं, शहरान और इकरा से जुड़े पोस्ट संजय और मान्यता के सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर आते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो संजय दत्त जल्द ही आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में अहम भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म में वह पहली बार रणवीर सिंह के साथ स्क्रीन स्पेश शेयर करेंगे.

जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज के बैनर तले बन रही इस फिल्म में संजय दत्त, रणवीर सिंह के साथ आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और जिमी शेरगिल भी अहम भूमिकाओं में हैं. 'धुरंधर' हाई-वोल्टेज इंटेलिजेंस ऑपरेशन की कहानी है, जिसे आदित्य धर ने लिखा और निर्देशित किया है. फिल्म का निर्माण कार्य चल रहा है. इसके 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है.