पतला होने के चक्कर में दोपहर का खाना छोड़ना सही या सबसे बड़ी गलती? स्टडी ने खोली आंखें

Skipping Lunch for Weight Loss: आजकल की भागदौड़ में हममें से ज्यादातर लोग अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर रहे हैं. खासकर दोपहर का खाना (लंच). कुछ लोग इसे समय की कमी, काम के दबाव या वजन घटाने की कोशिश में छोड़ देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दोपहर का खाना छोड़ना सिर्फ भूख मिटाने का मामला नहीं है, बल्कि यह आपकी सेहत पर गहरा असर डाल सकता है और कई बीमारियों की जड़ बन सकता है? कई शोधों और हेल्थ स्टडीज ने यही बात साबित की है कि मील-स्किप करना कई बीमारियों के रिस्क से जुड़ा है और दोपहर का खाना छोड़ना भी इससे अलग नहीं है.

दोपहर का खाना क्यों जरूरी है?

हमारा शरीर दिन में कई बार एनर्जी लेता है. नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना. इन तीनों का अपना-अपना महत्व है. दोपहर का खाना वह भोजन है जो हमें सुबह के बाद की एनर्जी, पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रीएंट्स प्रदान करता है जिससे हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से सक्रिय रह सके. लेकिन, जब हम इसे स्किप करते हैं, तो शरीर के मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर, एनर्जी लेवल और हार्मोनल बैलेंस प्रभावित होते हैं.

वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब हम एक मील छोड़ते हैं, तो इसका असर यह होता है कि शरीर को अगले मील तक नेविगेट करने के लिए अपनी एनर्जी बचानी पड़ती है. इससे मेटाबॉलिक रेट धीमा हो जाता है, शरीर अगली बार ज्यादा भूखा महसूस करता है और ओवरईटिंग (ज्यादा खाना) की प्रवृत्ति बढ़ जाती है. इसी वजह से दोपहर का खाना छूटना आगे चलकर वजन बढ़ने, मोटापे और डायबिटीज जैसी समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है.

लंच छोड़ने के रिस्क पर स्टडी क्या कहती हैं?

1. स्किपिंग मील्स और डाइट क्वालिटी

एक बड़ी रिसर्च में पाया गया कि भोजन छोड़ना खासकर सुबह या दोपहर का खाना छोड़ने से डाइट क्वालिटी घट जाती है. खासकर फल, सब्ज़ियां, साबुत अनाज और डेयरी का सेवन कम हो जाता है जब हम लंच स्किप करते हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते.

PubMed Central में प्रकाशित शोध में बताया गया है कि भोजन छोड़ने से शरीर को मिलने वाले न्यूट्रिशन लेवल में कमी आती है.

लंच स्किप करने के गंभीर नुकसान | The Serious Consequences of Skipping Lunch

1. एनर्जी में कमी

दोपहर का खाना छोड़ना शरीर को जरूरी फ्यूल नहीं देता जिससे दिन के बीच आपको थकान, सुस्ती और काम में मुश्किल हो सकती है.

2. मेटाबॉलिज्म का धीमा होना

जब आप नियमित रूप से मील्स छोड़ते हैं, तो आपका मेटाबोलिक रेट धीरे-धीरे घटता है, जिससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है.

3. ज्यादा भूख और ओवरईटिंग

लंच नहीं खाने के बाद अगले भोजन में ज़्यादा भोजन करने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि शरीर भूख के संकेत देता है. यह बाद में मोटापे और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है.

4. पोषक तत्वों की कमी

बार-बार लंच स्किप करने से शरीर को जरूरी विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स नहीं मिल पाते, जिससे इम्यूनिटी और मनोबल दोनों कमजोर हो सकते हैं.

दोपहर का खाना छोड़े बिना हेल्दी आदतें बनाएं :

रोजाना अपने लंच को समय पर खाएं.

बैलेंस मीट चुनें (प्रोटीन, सब्ज़ियां, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट)

भूख महसूस होने पर हल्का नाश्ता खाएं लेकिन दोपहर का भोजन स्किप न करें.

खाने का समय निर्धारित करें ताकि शरीर की बायोलॉजकल क्लॉक तंदुरुस्त रहे.

दोपहर का खाना केवल एक भोजन नहीं है यह शरीर की एनर्जी, मानसिक फ़ोकस और स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है. समय-समय पर इसे छोड़ा जाना शुरुआत में मामूली लग सकता है, लेकिन लगातार लंच स्किप करना लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क से जुड़ा हुआ है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)