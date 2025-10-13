Hair Fall: गंजे सिर पर उग आएंगे नए बाल, बस इन छोटे-छोटे दानों का करके देखें इस्तेमाल

Ayurvedic Tips For Hair Growth: आजकल हेयरफॉल हर किसी की समस्या बन चुकी है. चाहे महिलाएं हों या पुरुष, बाल झड़ना अब आम बात हो गई है. ऑफिस का स्ट्रेस, गलत डाइट और प्रदूषण मिलकर बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप हर बार नए शैंपू और ट्रीटमेंट्स आज़माकर थक चुके हैं, तो इस बार दादी मां का नुस्खा मेथी दाना (Fenugreek Seeds) ट्राय करें. ये न सिर्फ झड़ते बालों को रोकता है, बल्कि उन्हें जड़ से मजबूत भी बनाता है.

मेथी, दही और शहद: बालों को दें नमी और मजबूती (Tips For Hair Growth)

यह हेयर मास्क बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर का काम करता है.

कैसे बनाएं: (hair care tips in hindi)

एक कटोरी मेथी दाना रातभर भिगो दें.

सुबह इसे पीसकर पेस्ट बनाएं और इसमें 2 चम्मच दही व 1 चम्मच शहद मिलाएं.

अब इसे स्कैल्प पर लगाकर 30 मिनट तक छोड़ दें और फिर माइल्ड शैंपू से धो लें.

इससे बालों में नमी आएगी, रुखापन जाएगा और बाल टूटने बंद होंगे.

Photo Credit: Canva

मेथी, आंवला और नींबू: हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट कॉम्बो (Hairfall Treatment at Hom)

अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी और नेचुरली बढ़ें तो यह मास्क आपके लिए है.

कैसे बनाएं: (hair care routine)

मेथी पाउडर में आंवला पाउडर और एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं. पेस्ट को 30 मिनट तक बालों पर लगाएं.

इससे स्कैल्प साफ रहेगा, डैंड्रफ कम होगी और बालों की ग्रोथ तेज़ी से होगी.

मेथी, अंडा और जैतून तेल: नेचुरल शाइनिंग मास्क (Scalp Massage For Hair Growth)

अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में नेचुरल ग्लो और सॉफ्टनेस आए, तो यह हेयरमास्क ट्राय करें.

मेथी, अंडा और जैतून तेल: नेचुरल शाइनिंग मास्क (Scalp Massage For Hair Growth)

अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में नेचुरल ग्लो और सॉफ्टनेस आए, तो यह हेयरमास्क ट्राय करें.

कैसे बनाएं: (Hair Fall Control)

मेथी पाउडर में एक अंडा और दो चम्मच जैतून तेल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं.

इसे बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें.

इससे बालों में चमक, स्ट्रेंथ और स्मूदनेस एक साथ मिलेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा