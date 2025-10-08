विज्ञापन
आज का सवाल: कौन सी चीजें खाने से बालों का झड़ना रुक सकता है? यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

Foods to Stop Hair Fall: बालों का झड़ना सिर्फ बाहरी ट्रीटमेंट से नहीं रुकता. इसके लिए अंदर से पोषण देना जरूरी है. अगर यहां बताई गई चीजों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में फर्क नजर आने लगेगा.

Foods To Stop Hair Fall: बालों का झड़ना रोकने में मदद करने वाले फूड्स.

Baal Jhadna Rokne Ke Liye Kkya Khaye: चाहे महिलाएं हों या पुरुष, हर कोई इस परेशानी से जूझ रहा है. महंगे शैंपू, हेयर ट्रीटमेंट और तेल लगाने के बाद भी जब बालों की हालत नहीं सुधरती, तो असली वजह कहीं और होती है आपका खानपान. बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ बाहरी देखभाल नहीं, बल्कि अंदर से पोषण देना भी जरूरी है. अगर शरीर को सही विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन नहीं मिलते, तो बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं. अच्छी बात ये है कि कुछ खास चीजें खाने से बालों का झड़ना कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि आपकी थाली में क्या-क्या होना चाहिए ताकि बाल हेल्दी, घने और मजबूत बने रहें.

बालों का झड़ना रोकने में मददगार फूड्स (Foods That Help Prevent Hair Loss)

1. अंडा

अंडे प्रोटीन और बायोटिन का पावरहाउस होते हैं. अंडे में प्रोटीन, विटामिन A, D और बायोटिन भरपूर मात्रा में होता है. ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और उन्हें टूटने से बचाता है. बायोटिन बालों की जड़ों को मजबूत करता है और स्कैल्प को हेल्दी रखता है.

Photo Credit: Unsplash

2. सूखे मेवे और बीज 

ये ओमेगा-3 और जिंक से भरपूर होते हैं. बादाम, अखरोट, अलसी और कद्दू के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड, जिंक और सेलेनियम होता है. ये बालों की चमक बढ़ाते हैं और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव रखते हैं. रोजाना एक मुट्ठी सूखे मेवे खाने से बालों की सेहत सुधरती है.

3. विटामिन सी वाले फल

विटामिन सी वाले फल कोलेजन बढ़ाते हैं और स्कैल्प में सुधार लाते हैं. नींबू, संतरा, आंवला जैसे फल विटामिन C से भरपूर होते हैं. ये कोलेजन बनाने में मदद करते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है. साथ ही, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन भी सुधरता है.

4. गाजर 

गाजर में विटामिन A भरपूर मात्रा में होता है, जो स्कैल्प को हाइड्रेट करता है और बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाता है. यह बालों को अंदर से पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है.

5. सोयाबीन 

सोयाबीन में विटामिन B2, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम होता है. यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है और हेयर फॉल को कम करता है. खासकर शाकाहारी लोगों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.

Photo Credit: unsplash

6. हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी, सरसों जैसी सब्जियां आयरन और फोलेट देती हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं. आयरन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, इसलिए इन सब्जियों को डेली डाइट में शामिल करें.

7. पनीर और दही

दूध से बनी चीजें जैसे पनीर और दही बालों को जरूरी पोषण देती हैं. इनमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम बालों को मजबूत बनाते हैं और स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं.

8. मछली

अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो मछली जैसे सैल्मन और ट्यूना बालों के लिए बहुत फायदेमंद हैं. इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन D होता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है.

9. पानी

अगर शरीर डिहाइड्रेटेड है, तो बाल भी कमजोर हो जाते हैं. दिनभर में कम से कम 8–10 गिलास पानी जरूर पिएं ताकि स्कैल्प हाइड्रेटेड रहे और बालों को सही पोषण मिले.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

