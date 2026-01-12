IND vs NZ: 'अच्छा नहीं लगता', धोनी की तरह हुए स्वागत पर विराट कोहली की दो टूक, फैंस के लिए दिया ये संदेश

Virat Kohli React on Fans Cheering After Rohit Sharma Wicket: वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच के बाद विराट कोहली ने मैदान पर फैंस के व्यवहार को लेकर खुलकर प्रतिक्रिया दी. मैच के दौरान जब कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए और उनकी जगह विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरे, तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जोरदार तालियों और जश्न के साथ उनका स्वागत किया. हालांकि कोहली ने साफ कहा कि इस तरह का रिएक्शन उन्हें सहज नहीं करता.

कोहली ने क्यों जताई नाराजगी?

मैच के बाद बात करते हुए विराट कोहली ने कहा कि उन्हें यह अच्छा नहीं लगता जब किसी खिलाड़ी के आउट होने पर फैंस खुश होकर दूसरे खिलाड़ी का स्वागत करते हैं. उन्होंने बताया कि ऐसा ही नजारा उन्होंने पहले एमएस धोनी के साथ भी देखा है. कोहली के मुताबिक, वह समझते हैं कि दर्शक उत्साहित होते हैं, लेकिन मैदान पर रहते हुए वह सिर्फ खेल पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं.

उन्होंने कहा कि वह इस बात के लिए आभारी हैं कि लोग उन्हें देखने आते हैं और जब वह दर्शकों के चेहरों पर खुशी देखते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, लेकिन किसी साथी खिलाड़ी के आउट होने पर जश्न मनाना सही नहीं लगता.

शतक से चूके, लेकिन टीम की जीत रही अहम

विराट कोहली इस मुकाबले में अपने 85वें अंतरराष्ट्रीय शतक से महज सात रन दूर रह गए और 93 रन बनाकर आउट हुए. इस पर उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वह व्यक्तिगत रिकॉर्ड या माइलस्टोन के बारे में नहीं सोचते. उनका पूरा ध्यान टीम को जीत की ओर ले जाने पर रहता है.

कोहली ने बताया कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा होता तो वह शायद और आक्रामक अंदाज में खेलते. अनुभव के दम पर वह मुश्किल हालात में बिना जोखिम भरे शॉट खेले पारी को संभालने और जरूरत पड़ने पर जवाबी हमला करने की कोशिश करते हैं.

जीत के हीरो बने केएल राहुल

कोहली के आउट होने के बाद भारत की पारी थोड़ी डगमगाई, लेकिन केएल राहुल ने आखिरी ओवरों में संयम और समझदारी दिखाते हुए 21 गेंदों पर नाबाद 29 रन बनाए और टीम को चार विकेट से जीत दिला दी.

इस मैच में विराट कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. वह 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए. उन्होंने यह आंकड़ा अपनी 624वीं पारी में छुआ, जो सचिन तेंदुलकर से 20 पारियां कम हैं. भारत की ओर से शुभमन गिल ने 56 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 49 रनों की अहम पारी खेली. इससे पहले न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल ने 71 गेंदों पर 84 रन की शानदार पारी खेली. हेनरी निकोल्स और डेवोन कॉनवे ने भी अर्धशतक जमाए, जिससे मेहमान टीम 300 रन तक पहुंचने में सफल रही, हालांकि भारत ने लक्ष्य हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया.