हर रोज सुबह खाली पेट खाएं ये फल, भूलने की बीमारी हो जाएगी दूर

Fruit For Memory Loss: हम सभी किसी न किसी बात को भूल जाते हैं कभी चाबी, कभी मोबाइल, तो कभी जरूरी मीटिंग. लेकिन, जब ये भूलने की आदत रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे, तो यह स्मृति दोष (Memory Loss) का संकेत हो सकता है. अच्छी बात यह है कि कुछ प्राकृतिक उपायों से हम अपनी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं. ऐसा ही एक उपाय है हर रोज सुबह खाली पेट कुछ खास फलों का सेवन करना. ये फल न केवल दिमाग को तेज बनाते हैं, बल्कि भूलने की बीमारी (Dementia, Alzheimer's) जैसी समस्याओं से भी बचाते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं ये चमत्कारी फल और कैसे करें इनका सेवन.

दिमाग को पावरफुल बनाएंगे ये फूड्स (These Foods Will Make Your Brain Powerful)

1. अंगूर (Grapes)

अंगूर में रेसवेराट्रॉल नामक एंटीऑक्सिडेंट होता है, जो दिमाग की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है. यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है. रोज सुबह एक कटोरी काले या हरे अंगूर खाली पेट खाने से याददाश्त तेज होती है.

ये भी पढ़ें: इस पत्ते को ऐसे करें इस्तेमाल, पेट की पुरानी गैस और एसिडिटी हो जाएगी मिनटों में गायब

2. अखरोट (Walnut)

अखरोट को दिमाग के आकार जैसा माना जाता है और यह ओमेगा-3 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत है. यह न्यूरॉन्स को मज़बूत करता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचाता है. रोज सुबह 2-3 भीगे हुए अखरोट खाली पेट खाने से मानसिक क्षमता बढ़ती है.

3. सेब (Apple)

सेब में क्वेरसेटिन नामक तत्व होता है, जो मस्तिष्क की सूजन को कम करता है. यह न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय करता है, जिससे सोचने और याद रखने की क्षमता बेहतर होती है. सुबह खाली पेट एक सेब खाना दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है.

4. केला (Banana)

केले में विटामिन B6 होता है, जो सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हार्मोन के निर्माण में मदद करता है. यह मूड को बेहतर करता है और फोकस बढ़ाता है. रोज सुबह एक केला खाने से मानसिक थकान दूर होती है.

ये भी पढ़ें: प्रेग्नेंसी का सबसे सही समय कौन सा है? जानिए कब जल्दी कंसीव हो जाता है

5. ब्लूबेरी (Blueberry)

ब्लूबेरी में एंथोसायनिन्स होते हैं, जो दिमाग की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं. यह सीखने और याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाता है. अगर ताजा ब्लूबेरी न मिले, तो ड्राय ब्लूबेरी भी इस्तेमाल की जा सकती है.

6. आंवला (Amla)

आंवला में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है. यह ब्रेन सेल्स को पुनर्जीवित करता है और तनाव कम करता है. रोज सुबह एक चम्मच आंवला जूस या कच्चा आमला खाना लाभकारी होता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)