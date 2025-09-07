किन लोगों नहीं पीना चाहिए सुबह खाली पेट पानी? जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा

Empty Stomach Water Side Effects: स्वस्थ रहने के लिए हमारी दादी-नानी और घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तौर तरीके आज भी उतने ही कारगर है. इन परंपराओं को साइंटिफिक नजरिए से समझने और लोगों तक आसान भाषा में पहुंचाने का काम CPU-PSI सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग एंड संस्कार के डायरेक्टर प्रो. राम अवतार. सुबह खाली पेट या बासी मुंह पानी पीने की आदत को सबसे अच्छा माना जाता है, जो सेहत को कई कमाल के लाभ देती है. लेकिन, क्या यह आदत सभी के लिए सुरक्षित है? इस सवाल का जवाब देते हुए प्रो. राम अवतार ने NDTV को बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाली पेट पानी पीने से पहले खास सावधानी बरतनी चाहिए.

किन लोगों को बासी मुंह पानी नहीं पीना चाहिए?- (Who Should Not Drink Water On an Empty Stomach?)

प्रो. राम अवतार के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को मुंह या दांतों से जुड़ी बीमारियां हैं, तो उसे सीधे खाली पेट पानी पीने से बचना चाहिए. इन बीमारियों में शामिल हैं: पायरिया (मसूड़ों का रोग), मुंह के अल्सर और मुंह का कैंसर.

उन्होंने समझाया कि इन बीमारियों के दौरान मुंह में मौजूद लार (सलाइवा) में हानिकारक तत्व और संक्रमण पनप सकते हैं. अगर ऐसे लोग सुबह उठते ही पानी पीते हैं और पानी के साथ लार को सीधे निगल लेते हैं, तो हानिकारक तत्व शरीर के भीतर जा सकते हैं.

इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए?

प्रो. राम अवतार सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों को पानी पीने से पहले अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए. कुल्ला करने से मुंह के भीतर मौजूद बैक्टीरिया और टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं और पानी पीना सुरक्षित हो जाता है.

सामान्य परिस्थितियों में लार का निगलना क्या सही है?

स्वस्थ लोगों के लिए लार को कुल्ला करके बाहर निकालने की बजाय निगलना बेहतर होता है. उन्होंने बताया कि इसमें मौजूद एंजाइम पाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाते हैं और शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं. इसलिए अनावश्यक रूप से लार थूकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है.

छोटी आदतें, बड़े स्वास्थ्य लाभ-

प्रो. राम अवतार का मानना है कि छोटी-छोटी सावधानियां हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं. सही तरीके से खाली पेट पानी पीने और मुंह की स्वच्छता का ध्यान रखने से हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है.

