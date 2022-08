Smoking छुड़ाने ही नहीं इन Health समस्याओं में भी मददगार हैं ये योगासन

स्मोकिंग हैबिट को छुड़ाने में मददगार हैं ये योग-These Yogas Are Helpful In Getting Rid Of Smoking Habit:

1. कपालभाति प्राणायाम

अगर आप स्मोकिंग की लत से परेशान हैं और उसे प्राकृतिक तरीके से छोड़ना चाहते हैं तो योग से बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता. कपालभाति प्राणायाम भी उन्हीं योगासनों में से एक है जो आपके स्मोकिंग की लत को छुड़ाने में आपकी मदद कर सकता है. यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के साथ ही मन और दिमाग को शांत रखता है. कपालभाति प्राणायाम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर से जीवंत करने में मददगार है. जैसे ही ये सिस्टम बेहतर होता है बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और स्मोकिंग करने की इच्छा कम हो जाती है.

कपालभाति प्राणायाम आपके स्मोकिंग की लत को छुड़ाने में आपकी मदद कर सकता है.Photo Credit: iStock

2. बालासन

बालासन एक ऐसा या आसन है जिससे हम बच्चे की मुद्रा भी कह सकते हैं. नियमित रूप से बालासन करने से मन शांत होता है और ये दिमाग को भी शांत करने में मदद करता है. जैसे ही आपका मन और दिमाग शांत होगा और आपके नियंत्रण में होगा तो आप धूम्रपान की लत को छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर सकते हैं. अगर आप लगातार बालासन करेंगे तो आप अपनी स्मोकिंग की आदत को छोड़ने में कामयाब हो सकते हैं.

3. भुजंगासन

भुजंगासन भी आपको स्मोकिंग की लत छुड़ाने में मदद कर सकता है भुजंगासन को कोबरा पोज़ भी कहते हैं. ये आसन आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करता है. भुजंगासन आपकी थकान को कम करने के साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को व्यवस्थित करने और आपके तनाव के स्तर को कम करने में बहुत ही ज्यादा मददगार है. तो अगर आपने मन में सोच लिया है कि आपको धूम्रपान की लत से छुटकारा पाना है तो भुजंगासन को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.

4. सर्वांगासन

ये वह आसन है जो आपके धूम्रपान की इच्छा को कम करने में मददगार हो सकता है. इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और अवसाद और डिप्रेशन से आपको बाहर लाने में भी मदद करता है. तो अगर आप स्मोकिंग की लत को छोड़ना चाहते हैं तो आप इस योगासन का सहारा ले सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.