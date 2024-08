Foods for Strong Teeth: ये 5 चीजें खा लीं, तो लोहे जैसे मजबूत हो जाएंगे दांत, फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

Superfoods for Healthy Teeth and Gums: ओरल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में दांतों और मसूड़ों की नियमित देखभाल (Majboot Dant) काफी जरूरी है. आजकल दांतों की सफाई के अलावा उसकी मजबूती के दावे करने वाले विज्ञापनों की चारों ओर भरमार होती जा रही है. ऐसे में लोगों के सामने कंफ्यूजन की हालत होती है कि आखिर क्या करें, किसे आजमाएं और किसको छोड़ें. इस असमंजस की स्थिति से बेहतर है कि हम दांतों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूपर फूड्स को अपनाएं. दांतों और मसूड़ों की मजबूती के साथ ही इससे सेहत से जुड़े और भी फायदे हो सकते हैं. आइए, ऐसे पांच सुपर फूड्स (Superfoods for Teeth) के बारे में जानते हैं.

दांतों के लिए सुपरफूड्स (Superfoods for Teeth)

1. डेयरी प्रोडक्ट्स

दूध और उसके बने प्रोडक्ट्स में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है. यह दांतों की मजबूती के साथ ही परी कठोर परत यानी इनेमल की सुरक्षा भी करता है.शरीर के बाकी अंगों के लिए भी इसके काफी फायदे हैं.

2. हरी पत्तियां और साग

आपने सलाद में भी हरे पत्ते देखे और खाए होंगे. कई बार साग का स्वाद भी लिया ही होगा. ये सुपरफूड दांतों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी होता है. इनमें पाए जाने वाले मिनरल्स और विटामिन दांतों और उसके इनेमल की मजबूती के साथ ही पूरे ओरल हेल्थ को ठीक रखने में मदद करते हैं.

3. सब्जियां और मसाले

सब्जियां, खासकर गाजर खाने से दांतों को काफी मजबूती मिलती है. दांतों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए मसाले और उनमें भी अजवाइन कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है. हरी सब्जियों, सलाद और मसालों का सेवन दांतों और मसूड़ों को साफ रखने के अलावा मुंह में सलाइवा की मात्रा बढ़ाने के काम भी आता है. इससे बैक्टीरिया को बाहर करने में बहुत मदद मिलती है.

4. नट्स और सीड्स

हम सब जानते हैं कि नट्स और सीड्स कैल्शियम और फॉस्फोरस के बड़े सोर्स होते हैं.इनकी प्रचुर मात्रा दांतो के इनेमल को मजबूत और सुरक्षित रखने के साथ ही मुंह में सलाइवा के फ्लो को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है.

5. मछली

मछली खाने से बॉडी को विटामिन-डी, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स वगैरह मिलते हैं. मछली खाने से शरीर में कैल्शियम को ऑब्जर्व करने की क्षमता भी बढ़ती है.जाहिर है कि ये सभी दांतों की मजबूती और सुरक्षा के साथ ही पूरे मुंह को साफ सुथरा रखने के लिए जरूरी है.

इन पांचों सुपरफूड्स को अपने रोजाना के खान-पान में शामिल करने से हम न सिर्फ अपने दांतों, मसूड़ों और ओरल हेल्थ को बेहतर रख पाएंगे, बल्कि शरीर के लिए बेहद जरूरी पौष्टिक तत्वों को भी हासिल कर सकेंगे. अपनी सेहत को लेकर जागरूक लोगों को इन सुपरफूड्स को अपनाने में देरी नहीं करनी चाहिए.

