45 साल की उम्र में दिखना है 25 का, तो रात को कॉफी में मिलकार लगा लें ये 3 चीजें, थम जाएगी उम्र, चेहरे को छोड़कर जाने का नाम नहीं लेगी जवानी

निखरी त्वचा के लिए कॉफी फेस मास्क | Coffee Face Mask For Glowing Skin

How to apply coffee on face: भागती दौड़ती जिंदगी में हम अक्सर खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते. प्रदूषण, खानपान और ऐसे कई अन्य कारणों से चेहरे पर दाग-धब्बे आ जाते हैं और इसका असली निखार (Get Glowing Skin) कहीं खो जाता है. स्किन पर ग्लो पाने के लिए कई लोग महंगे-महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक चीज़ है, जिससे आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो (Natural Glow) आ सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है. ये एक चीज है कॉफी. कॉफी के कई फायदे हैं (Coffee Face Pack ke fayde) और स्किन केयर (Skin Care) भी उनमें से एक है. एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर, कॉफी स्किन हेल्थ को सुधारती है. दरअसल, कॉफी को फेस पैक (Coffee Face Pack) के रूप में लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होकर स्किन की सूजन कम हो जाती है.