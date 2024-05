इन दो तरीकों से चुटकियों में करें केमिकल से पके आम की पहचान, कार्बाइड से पके आम खाने के नुकसान

How to know if mango is ripened with chemicals: गर्मी का मौसम आते ही आमों (Mango) की बहार आ जाती है. लोग जमकर फलों के राजा आम का स्वाद लेना चाहते हैं लेकिन केमिकल की मदद से पकाए गए आम (Carbide ripe mango) सेहत के लिए खतरनाक (Carbide ripe mango harmful for health) साबित हो सकते हैं. आमों को पकाने के लिए आमतौर पर कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है. खान पान की जांच से संबंधित फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करने को लेकर चेतावनी जारी की है. आइए जानते हैं केमिकल से पकाए आमों का सेहत पर असर और कैसे करें केमिकल से पके आमों की जांच.

कार्बाइड सेहत के लिए खतरनाक (Which chemical is used for the ripening process?)