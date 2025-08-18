विज्ञापन

गोआ ही नहीं बल्कि भारत के ये 5 Beaches हैं बेस्ट, खूबसूरती देखकर खुली रह जाएंगी आंखें

Best Beaches In India: अगर आप भी समुद्र किनारे घूमने निकलना चाहते हैं तो यहां ऐसे कुछ बीचेस का जिक्र किया जा रहा है जो बेहद खूबसूरत हैं और जहां घूमने का अनुभव आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जैसा महसूस होता है.

गोआ ही नहीं बल्कि भारत के ये 5 Beaches हैं बेस्ट, खूबसूरती देखकर खुली रह जाएंगी आंखें
भारत के ये समुद्रतट बेहद खूबसूरत हैं.

Travel: भारत एक ऐसा देश हैं जहां ऊंचे पहाड़ भी हैं तो मीलों तक फैले रेगिस्तान भी और समुद्र के किनारे भी. भारत के ना जाने ऐसे कितने ही शहर हैं जिनके लिए कहा जाता है कि यहां घूमने पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप विदेश पहुंच गए हैं. इसी तरह के कुछ समुद्रतट (Beaches) भी हैं जहां जाकर आपको आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जैसा लगेगा यानी ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हैं. लेकिन, जब बीचेस की बात होती है तो लोगों के जहन में सबसे पहले गोआ (Goa) का नाम आता है. मगर भारत के ऐसे और भी कई समुद्र के किनारे हैं जो गोआ की ही तरह या कहें कई हद तक उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं. आप इन जगहों पर भी घूमने का प्लान बना सकते हैं.

भारत के सबसे अच्छे समुद्र के किनारे | Best Beaches In India

राधानगर बीच, अंडमान

एशिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में राधानगर बीच की गिनती होती है. इसे सबसे सुंदर समुद्र तट होने का खिताब भी मिल चुका है. यहीं की प्राकृतिक खूबसूरती ऐसी है कि देखते ही दिल में उतर जाती है. यहां सफेद रेत और नीले पानी पर बैठकर दिल को सुकून मिल जाता है. इस बीच पर अलग-अलग वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है.

मिनिकॉय द्वीप बीच, लक्षद्वीप

लक्षद्वीप के इस खूबसूरत द्वीप का समुद्रतट शांत वातावरण से घिरा है. यहां 300 फुट लंबा लाइटहाउस भी है. यहां आप अलग-अलग वॉटर स्पोर्ट्स का मजा ले पाएंगे, यह जगह भीड़भाड़ से दूर है और यहां पहुंचने में भी ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है.

वर्कला बीच, केरल

केरल के वर्कला बीच (Varkala Beach) को पापनासम बीच के नाम से भी जाना जाता है. यह केरल के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है. यह समुद्रतट धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व रखता है. ऐसे में जो लोग रिलैक्स्ड फील करना चाहते हैं, आध्यात्म में विश्वास रखते हैं और नेचुरल ब्यूटी का भी मजा लेना चाहते हैं उनके लिए यह बीच परफेक्ट है.

ओम बीच, गोकर्ण

कर्नाटक के गोकर्ण में ओम बीच है. इस समुद्रतट की यह खासियत है कि यह ओम के आकार का है. इस बीच में नाव की सवारी करने, सूर्यास्त देखने और सर्फिंग जैसे वॉटर स्पोर्ट्स में भाग लेने का मजा ही कुछ और है. यहां आप हाइक करने भी निकल सकते हैं. वहीं, आस-पास कुछ और भी बीच हैं जहां घूमने जाया जा सकता है.

कन्याकुमारी बीच, कन्याकुमारी

भारत के आखिरी छोर पर है कन्याकुमारी समुद्र तट. यह बीच (Kanyakumari Beach) अलग-अलग रंग की रेत के कारण स्टैंड आउट करता है और सबसे अलग नजर आता है. यहां आकर आप बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम देख सकते हैं. इस खूबसूरत नजारे को आप कैमरे में तो उतार ही सकते हैं साथ ही यह आपके मन में हमेशा के लिए एक खूबसूरत याद बनकर भी रहेगा.

