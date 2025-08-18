दाल खाने का सही तरीका क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इस तरह खाने पर होती है पेट में गड़बड़, बनाने से पहले जरूर करें ये 2 काम

Right way to make dal: दाल भारतीय खाने की थाली का अहम हिस्सा है. लगभग हर घर में रोज ही कोई न कोई दाल जरूर बनाई जाती है. ये प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत है. यही वजह है कि इसे सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन कई बार लोग दाल खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस या ब्लोटिंग जैसी दिक्कत महसूस करते हैं. इसकी वजह दाल में मौजूद कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो पचने में मुश्किल होते हैं. हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि अगर दाल को सही तरीके से बनाया जाए, तो इन तत्वों को खत्म कर एसिडिटी या गैस की परेशानी से राहत भी पाई जा सकती है. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में दाल को सही तरीके से बनाने और खाने का तरीका बताया है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

दाल बनाते समय जरूर करें ये काम

न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि दाल को बनाने से पहले हमेशा 7-8 घंटे या रातभर पानी में भिगोकर रखें. वहीं, राजमा और चने को कम से कम 12 घंटे भिगोना जरूरी है. दरअसल, दाल में फाइटिक एसिड (Phytic Acid) नाम का एंटी-न्यूट्रिएंट पाया जाता है. अगर आप दाल को बिना भिगोए पकाते हैं तो यह फाइटिक एसिड आपके पेट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ा सकता है. इतना ही नहीं, यह आपकी बॉडी को दाल में मौजूद जरूरी पोषक तत्व जैसे आयरन और जिंक भी पूरी तरह से नहीं मिलने देता है. वहीं, जब आप दाल को पानी में भिगोकर रखते हैं तो फाइटिक एसिड का असर करीब 80% तक कम हो जाता है, जिससे दाल आसानी से पचने लगती है और उसके पोषक तत्व भी शरीर को अच्छे से मिल जाते हैं.

दूसरा आसान उपाय है कि दाल को भिगोते समय पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar) डाल दें. इससे दाल का पाचन और भी बेहतर हो जाता है. सेब का सिरका दाल में मौजूद एंटी-न्यूट्रिएंट्स को और कम कर देता है और पाचन तंत्र को सपोर्ट करता है. ऐसा करने से भी दाल खाने के बाद आपको गैस, एसिडिटी या पेट फूलने जैसी समस्या नहीं होगी.

ऐसे में अगर आप भी दाल खाने के बाद गैस या भारीपन की समस्या से परेशान रहते हैं, तो इन दो आसान टिप्स को जरूर अपनाएं. इससे दाल न सिर्फ स्वादिष्ट बनेगी बल्कि आपके पेट के लिए भी हल्की और फायदेमंद साबित होगी.

