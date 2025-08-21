पानी में ये 2 चीज मिलाकर कभी नहीं पीना चाहिए, पाचन तंत्र खराब होगी ही, गंभीर बीमारियों का भी खतरा

Water Drinking Mistakes: पानी शरीर को हाइड्रेट रखने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. पानी हमारे जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है. यह न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी सही तरीके से काम करने में मदद करता है.आयुर्वेद मानता है कि पानी को साधारण तरीके से ही पीना चाहिए. लेकिन, आजकल सोशल मीडिया और नए-नए हेल्थ ट्रेंड की वजह से लोगों ने पानी में कई चीजों को मिलाकर सेवन करना शुरू कर दिया है. क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पानी में मिलाकर पीना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? हाल ही में हुए शोधों में यह बात सामने आई है कि दो आम चीजें, जिन्हें लोग अक्सर हेल्दी समझकर पानी में मिलाकर पीते हैं, वास्तव में पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं.

कौन-सी हैं ये दो चीजें?

नींबू और बेकिंग सोडा

शहद और गर्म पानी (बहुत ज्यादा गर्म)

1. नींबू और बेकिंग सोडा का मिश्रण

कई लोग वजन घटाने या पेट साफ करने के लिए सुबह-सुबह नींबू और बेकिंग सोडा मिलाकर पानी पीते हैं. हालांकि यह मिश्रण कुछ समय के लिए एसिडिटी को कम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसका सेवन करने से पेट की एसिडिटी बिगड़ जाती है. इससे पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और गैस, अपच, पेट दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं. इसके अलावा, बेकिंग सोडा में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है.

2. शहद और बहुत ज्यादा गर्म पानी

शहद को आयुर्वेद में अमृत माना गया है, लेकिन जब इसे बहुत गर्म पानी में मिलाकर पिया जाता है, तो यह शरीर के लिए जहर जैसा असर कर सकता है. बहुत ज्यादा गर्म पानी शहद के पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है और उसमें टॉक्सिक कंपाउंड्स बनने लगते हैं. इससे लीवर पर असर पड़ सकता है और लंबे समय तक सेवन करने से शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं.

क्या हो सकते हैं नुकसान?

पाचन तंत्र की गड़बड़ी

गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या

लिवर पर दबाव

ब्लड प्रेशर बढ़ना

हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा

टॉक्सिन्स का शरीर में जमाव

क्या करें?

पानी को हमेशा सामान्य तापमान या हल्का गुनगुना रखें.

नींबू पानी पीना है तो बिना बेकिंग सोडा के लें.

शहद का सेवन करें लेकिन ठंडे या हल्के गुनगुने पानी के साथ.

किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि हम हर चीज को सोच-समझकर अपने खानपान में शामिल करें. पानी में कुछ चीजें मिलाकर पीना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर सही जानकारी न हो तो वही चीजें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. इसलिए सतर्क रहें और अपने पाचन तंत्र को हेल्दी बनाए रखें.

