धनिया पानी पीने से क्या होता है? शरीर को डिटॉक्स कर पाचन तंत्र को बनाता है मजबूत, रोज पीने से मिलते हैं कमाल के फायदे

Dhania Water Benefits: भारतीय किचन में धनिया एक खास मसाला है, यह खाने को जितना लजीज बनाता है, उतना है सेहत को भी दुरुस्त रखता है. आयुर्वेद बताता है कि इसका पानी पीने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. खासकर सुबह खाली पेट धनिए का पानी पीने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है.

कैसे बनाएं धनिया का पानी- (How To Make Dhania Water)

धनिए का पानी बनाने का तरीका बहुत सरल है. एक चम्मच धनिए के बीजों को रात भर पानी में भिगो दें. सुबह इसे छानकर गुनगुना करके पिएं. स्वाद के लिए इसमें नींबू या शहद भी मिला सकते हैं. इससे स्वाद बेहतर होता है और फायदे बढ़ जाते हैं.

धनिया का पानी पीने के फायदे- (Dhania Ka Pani Pine Ke Fayde)

औषधीय गुणों से भरपूर धनिए को आयुर्वेद कई समस्याओं से निजात पाने में कारगर मानता है. धनिए के बीजों या पत्तियों से बना पानी शरीर की पाचन अग्नि को सक्रिय करता है. यह पेट को हल्का रखता है, ब्लोटिंग और गैस की समस्या को कम करता है.

आयुर्वेदाचार्य के अनुसार रोजाना खाली पेट सुबह के समय धनिया पानी का सेवन करने से अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी परेशानियां दूर होती हैं. धनिए में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन एंजाइम को सक्रिय करते हैं, जिससे भोजन अच्छी तरह पचता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. यह शरीर को भीतर से साफ करने में बेहद प्रभावी है. यह एक प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है.

इसमें मौजूद गुण टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, लिवर और किडनी को स्वस्थ रखते हैं. इससे शरीर में जमा विषैले पदार्थ निकल जाते हैं और इम्यूनिटी मजबूत होती है. सुबह इसका सेवन करने से पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.

नियमित सेवन से न सिर्फ पाचन दुरुस्त होता है, बल्कि त्वचा भी चमकदार बनती है और वजन नियंत्रित रहता है.

आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार, धनिए के पानी का सेवन ठंड या गर्मी दोनों मौसम में किया जा सकता है. यह ब्लड शुगर लेवल को भी संतुलित रखने में मदद करता है. रोजाना सुबह धनिए का पानी पीना एक आसान और प्राकृतिक तरीका है इम्यूनिटी, डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ को मजबूत बनाने का घरेलू उपाय है. हालांकि, ज्यादा मात्रा में सेवन से बचें और अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)