'मांग तो यह भी है कि मैं राजनीति में आऊं', प्रियंका पर बोलते-बोलते यह क्या इशारा दे गए रॉबर्ट वाड्रा

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को अहम मुद्दा बताया है. उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए. बांग्लादेश और अन्य देशों पर चर्चा इसके बाद होनी चाहिए.

प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की मांग पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हर तरफ से मांगें आ रही हैं कि प्रियंका को आगे आना चाहिए। यह मांग भी है कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, लेकिन अभी हमें लोगों से जुड़े असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.

मैंने हमेशा भाईचारे की मांग की है. मैंने देशभर में अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान देखा है, जहां मैं अलग-अलग धर्मों के लोगों से मिलता हूं, कि उनकी सोच एक जैसी है. जब भी वे मुश्किल में होते हैं या जब वे प्रार्थना करते हैं, तो वे अपने भगवान को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी. सबकी प्रार्थनाएं और सोच एक जैसी होती है. इसलिए मेरा मानना है कि भाईचारा बना रहना चाहिए और हिंदू-मुस्लिम बंटवारा नहीं होना चाहिए. रॉबर्ट वाड्रा बिजनेसमैन

उन्होंने कहा कि आप किसी भी आम नागरिक से बात कीजिए, उन्हें हिंदू-मुस्लिम में नहीं पड़ना है. बेरोजगारी, प्रदूषण और महिला की सुरक्षा यह अहम मुद्दों पर सोचना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल पाए. भारत में यह जरूरी है कि देश की बात पहले होनी चाहिए. बांग्लादेश या फिर अन्य देश की बात इसके बाद होनी चाहिए.

रॉबर्ट वाड्रा ने आईएएनएस से बातचीत में सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैंने पूरे देश में भाईचारे और देश की सेहत के लिए प्रार्थना की. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि बड़े मुद्दों पर संसद में जरूर चर्चा होनी चाहिए, खासकर प्रदूषण के मुद्दे पर, क्योंकि हम देश की राजधानी में हैं और मैं यहां का नागरिक हूं. मैंने देखा है कि प्रदूषण हद से ज्यादा बढ़ गया है. मैं कहूंगा कि प्रदूषण से राहत पाने के लिए कोई समाधान जरूर खोजना चाहिए और अगर देश में नहीं तो हमें प्रदूषण से निपटने का तरीका खोजने के लिए चीन या कहीं और से अंतर्राष्ट्रीय मदद लेनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि मैं खुद अभी प्रदूषण के कारण बाहर नहीं निकल पाता हूं. साथ ही में सलाह भी देता हूं कि कोई अगर दौड़ने या साइकिल चलाने के लिए बाहर जा रहा है तो वह न जाए. प्रदूषण से सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, तबीयत भी खराब हो सकती है. उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में प्रिंयंका ने सोचा था कि प्रदूषण पर चर्चा होगी, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया. उन्होंने कहा कि प्रदूषण के रोकथाम के लिए एक रास्ता निकालना जरूरी है.