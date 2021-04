पीसीओडी की वजह से होते हैं ये 5 नुकसान, PCOS, PCOD से निजात पाने के लिए अपनाएं ये असरदार नेचुरल तरीके

Polycystic Ovarian Disease: यह महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक बहुत ही सामान्य स्थिति है.

खास बातें पीसीओएस महिला के अंडाशय, प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है.

यह हार्मोनल असंतुलन अनियमित मासिक धर्म का कारण बनता है.

यहां पीसीओडी से राहत पाने के लिए कुछ नेचुरल तरीके हैं.

How To Get Rid Of Pcod Naturally: पीसीओएस लक्षणों या "सिंड्रोम" का एक समूह है जो एक महिला के अंडाशय, प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं. यह महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक बहुत ही सामान्य स्थिति है. पीसीओएस / पीसीओडी वाली महिलाएं अधिक मात्रा में पुरुष हार्मोन का उत्पादन करती हैं और यह हार्मोनल असंतुलन अनियमित मासिक धर्म का कारण बनता है जो उनके गर्भवती होने के लिए कठिन बना देता है. इससे चेहरे और शरीर पर बालों का उगना और गंजापन भी होता है. हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकती है.