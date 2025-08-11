विज्ञापन
नागपुर में बुजुर्ग पिता को बेटा जड़ रहा था चांटे ही चांटे, मजबूर पिता जोड़ता रहा हाथ, VIDEO आया सामने

वीडियो में दिख रहा है कि पिता और मां एक सोफे पर बैठे हैं. बेटा सामने खड़ा है और लगातार पिता की पिटाई कर रहा है. वीडियो दूर से बनाया गया तो आवाज नहीं आ रही कि इनके बीच क्या बातचीत हो रही है.

नागुपर में पिता पर बेटा करता दिखा जुल्म
  • नागपुर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बेटा पिता पर चांटे ही चांटे बरसा रहा है.
  • वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने परिवार को तलाशा, लेकिन पिता ने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इंकार किया.
  • पिता ने बेटे से डर और परिवार की बदनामी के कारण पुलिस को बयान नहीं दिया, जबकि पुलिस ने बेटे को वार्निंग दी.
जिस बेटे (Nagpur Son) को पिता उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, वही बेटा बड़ा होकर पिता को प्रताड़ित करने लगे, थप्पड़ मारने लगे तो साचिए ये देखकर दिल कितना दहल जाता है. नागपुर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बेटा अपने पिता को थप्पड़-पर-थप्पड़ जड़ रहा है, मां भी बगल में मौजूद है, जो बीच-बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेटा लगातार थप्पड़ जड़ रहा है. किसी ने दूर से वीडियो बनाकर वायरल किया तो बात पुलिस तक जा पहुंची. पुलिस ने इस वीडियो में दिख रहा परिवार मशक्कत से ढूंढा और मामले की जांच की तो पता चला कि घटना एकदम सच है.

दरअसल, वीडियो के चलते पुलिस नागपुर के शांति नगर मुदलियार चौक में उस घर में पहुंची जहां बेटा बुजुर्ग पिता से मारपीट करता है, लेकिन पीड़ित तथा अपमानित पिता ने अपने बेटे का डर कहें या मोह में कि मुझे कष्ट मिल जाए लेकिन मेरे बेटे को कुछ न हो... पुलिस को बयान देने से इंकार कर दिया.

वीडियो में दिख रहा है कि सोफे पर बैठे पिता के सामने बेटा खड़ा है और मां के सामने लगातार पिता को चांटे जड़ रहा है. पिता हाथ जोड़ता है, मां बीच-बचाव का प्रयास करती है, लेकिन बेटा कभी बाल, कभी कान और कभी गला पकड़कर चांटे जड़ता दिखता है. बताया जा रहा है कि ऐसी घटना इस घर में पारिवारिक विवाद के चलते होती रहती है. वीडियो दूरी से रिकॉर्ड किया गया है अतः आवाज नहीं होने से क्या बातचीत चल रही है, इसका पता नहीं चलता.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उस घर को ढूंढ निकाला. जब घर पर पुलिस ने तत्काल दबिश दी तो आरोपी की मां ने उलटे सवाल पूछा कि हमारे पारिवारिक मामले में दखल देने वाले आप कौन होते हैं हालांकि पुलिस के सामने पिता ने पहले तो घटना से इनकार किया और फिर वीडियो दिखाया तो बयान देने से इनकार कर दिया.

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को पहले से ही इस घटना की जानकारी थी, लेकिन पिता ने कहा कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, लेकिन जब पुलिस ने वायरल वीडियो दिखाया तो पिता के पास बोलने को शब्द नहीं थे. पिता रोने लगे... रोने से साफ था कि एक मजबूर पिता के दिल में क्या है. पिता अपने उस बेटे की शिकायत कैसे करे जिससे अपने हाथों से पाला-पोसा है, जिसको जेल में नहीं देख सकते. इसके साथ ही कुछ तो बेटे का डर और कुछ घर की बदनामी के संकोच के चलते शिकायत लिखवाने आगे नहीं आ रहे, हालांकि पुलिस ने लड़के को अच्छी तरह से समझाते हुए यह वार्निंग दी कि वह अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव न करे. पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है कि उनकी ओर से इस घर पर नजर रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस आगे भी अपना फर्ज निभाने से कतराएगी नहीं.

Son Slapping His Father, Nagpur
