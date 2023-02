Tulsi With Jaggery: सर्दी-खांसी, फ्लू और अपच के लिए अचूक देसी उपाय, गुड़ और तुलसी का ये पावरफुल कॉम्बो करेगा कमाल

Tulsi With Jaggery: तुलसी प्रभावी एंटीऑक्सिडेंट, एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल गुणों से भरी हुई है.

खास बातें गुड़ और तुलसी खांसी का इलाज कर सकते हैं.

ये कॉम्बो सर्दी और फ्लू से लड़ने के लिए भी कारगर माना जाता है.

यहां जानें इसके और फायदों के बारे में.

Tulsi With Jaggery: मौसम बदलने से सर्दी, खांसी या फ्लू जैसी हेल्थ प्रोब्लम्स हो सकती हैं. कुछ आम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम अक्सर घरेलू उपचारों की मदद लेते हैं. चाहे वह खांसी के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Cough) हो या फ्लू से छुटकारा पाने के तरीके (Ways To Get Rid Of Flu), हर मर्ज के लिए हमारे पास प्राकृतिक उपचार मौजूद है. माना जाता है कि ऐसे समय में घर पर उपलब्ध कुछ मसालों सहित कई फूड्स बहुत फायदेमंद होते हैं.