Cough Home Remedies: मुलेठी और सौंफ का काढ़ा खांसी से तुरंत दिला देगा छुटकारा, जानें बनाने का तरीका

मुलेठी में शक्तिशाली एंटी-बायोटिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं.

How To Get Rid Of Cough: खांसी एक आम स्वास्थ्य समस्या है जो हममें से कुछ लोगों के लिए दिनों या हफ्तों तक बनी रह सकती है. मौसम में बदलाव होने पर समस्या और विकराल हो जाती है. बच्चों और वयस्कों से लेकर बुजुर्गों तक खांसी हर आयु वर्ग के लोगों को परेशान करती है. जब आप दिन भर खांसी करते हैं, तो यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी अप्रिय हो सकता है. खांसी से निपटने के लिए हम सबसे पहले खांसी की दवाई (Cough Syrup) की बोतल लेते हैं, लेकिन कभी-कभी आपको अपनी रसोई में ही खांसी दूर करने का उपाय (Cough Remedy) मिल सकता है. यहां जानें कौन से किचन एंग्रेडिएंट खांसी से छुटकारा दिला सकते हैं.

खांसी से छुटकारा पाने के लिए काढ़ा | Kadha To Get Rid Of Cough