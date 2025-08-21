Vitamin B12 की कमी की असल वजह क्या है? जानिए क्यों होने लगता है कम और किसको है ज्यादा खतरा

Vitamin B12 Deficiency Cause: विटामिन बी12 की कमी हमारे शरीर मे कई समस्याओं की वजह बन सकती है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यह विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है और इसकी कमी के कारण क्या हैं. क्योंकि इसके कारण पता होने पर ही आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे विटामिन B12 डिफिशिएंसी के चार बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखे जाने वाले कारणों के बारे में, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतने कॉमन होने के बावजूद भी यह चारों कारण ओवरलुक्ड रह जाते हैं. और हम इनको समझ नहीं पाते हैं.

कई बार ऐसा होता है कि आप फिट होते हैं, अच्छा खाते-पीते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपके अंदर विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती हैं तो इसकी वजह वो चार कारण हो सकते हैं जिनके बारे में जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है.

विटामिन बी12 एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जिसको हमारी बॉडी नहीं बना सकती है इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट के जरिए ही इसको ले सकते हैं. विटामिन बी12 हमारी बॉडी के लिए कितना इंपोर्टेंट है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डी एन ए सिंथेसिस से लेकर नर्वस के सही तरीके से काम करने तक सभी चीजों में आपको इसकी जरूरत पड़ती है. और अगर आपके अंदर किसी कारण से इसकी विटामिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपके अंदर सीरियस नर्व डैमेज भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके हाथ पैरों में चीटियां जैसे चलती है या सुन्नी वगैरह आपको हो सकती है.

विटामिन बी12 को लेना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता है और इसकी वजह है कि जो रिक्वायरमेंट है वह भी ज्यादा नहीं है क्योंकि आम तौर पर जितने भी खाने-पीने की चीजें हम लोग खाते हैं उन सभी के अंदर आपको विटामिन बी12 अमूमन मिल जाता है. लेकिन अगर आप वेजीटेरियन है तो उस केस में आपके अंदर इसकी कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्स के अंदर यह ज्यादा पाया जाता है.

विटामिन बी12 की कमी होने के कारण ( Cause of Vitamin B12 Deficiency)

ये भी पढ़ें: हर दिन Omega-3 खाने से बदल जाएगी आपकी सेहत! जानिए इसके सुपरफूड्स और चमत्कारी फायदे

पहला कारण

आपके अंदर विटामिन B12 डिफिशिएंसी होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण जो अक्सर लोग में देखा जाता है वो है आपके पेट के अंदर एसिड का कम बन पाना. अब आप सोच रहे होंगे कि गैस्ट्रिक एसिड का विटामिन बी12 से क्या ताल्लुक है क्या लेना-देना है. आपको बता दें कि इन दोनों का बहुत बड़ा ताल्लुक है. दोस्तों क्योंकि हमारा जो पेट होता है उसके अंदर ही बी12 अब्जॉर्ब होता है उसी के अंदर यह हमारे खाने से एक्सट्रेक्ट किया जाता है. इसको खाने से एक्सट्रेक्ट करने के लिए और इसको अब्जॉर्ब करने के लिए आपके गैस्ट्रिक एसिड का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रॉपर मात्रा में आपके पेट के अंदर एसिड का बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अक्सर जब हमारी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ हमारे स्टमक का जो PH है वह बढ़ने लगता है. PH बढ़ने का मतलब है कि एसिडिटी कम होने लगती है एसिड उतना स्ट्रांग नहीं रहता है जितना उसको होना चाहिए.

इस कारण से आपके अंदर बढ़ती उम्र के साथ विटामिन बी12 बी को अब्जॉर्ब करने की जो शक्ति होती है वो कम होने लगती है और इसी वजह से बढ़ती उम्र में हमारे अंदर अक्सर इसकी कमी देखी जाती है. इसके साथ-साथ जो लोग ज्यादा लंबे समय तक अपने एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जोकि पेट के अंदर एसिड को ब्लॉक कर देती हैं तो ऐसे लोगों के अंदर भी बहुत ही कॉमनली विटामिन B12 डिफिशिएंसी देखी जाती है. तो अगर आपके अंदर विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कारण से हो रही है आप सब कुछ अच्छा खाते पीते हैं. बट उसके बावजूद यह काम हो रहा है तो सबसे पहला और सबसे मेन कोर्स जो आपको चेक करना चाहिए वो यह कि आपके पेट में एसिड पूरा प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है. या फिर आप ज्यादा एंड्राइड फोन नहीं ले रहे हैं.

दूसरा कारण

दूसरा कॉमन कारण जो कि अक्सर नजरअंदाज हो जाता है वह ऑटोइम्यून डिजीज. ऑटोइम्यून डिजीज उस बीमारी को कहते हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी खुद ही अपनी हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है. हमारे स्टमक के अंदर दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है वो सेल्स जो कि एसिड प्रोड्यूस करती है और एक होती है वो सेल्स जो कि इंट्रिसिक फैक्टर नाम का एक कंपाउंड रिलीज करती हैं. यह दोनों ही चीजे हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी12 के अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होती हैं. ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण से हमारी बॉडी इन दोनों ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से इनकी कमी हो जाती है और हमारे अंदर विटामिन बी12 पूरी तरह से अबजॉर्ब नहीं हो पाता है उसकी भी डिफिशिएंसी हो जाती है.

कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं जिनकी वजह से आपके अंदर विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो सकती है जैसे कि परनीसीयस एनीमिया की बीमारी होती है और एक होती है एटोपिक गैस्ट्राइटिस. आपके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिनके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं.

तीसरा कारण

तीसरा कारण जो कि आपके अंदर विटामिन B12 डिफिशिएंसी को पैदा कर सकता है वो है सीबो. यानि की स्माल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ यह ऐसी बीमारी है दोस्तों इसके अंदर नॉर्मल ही जो हमारी बड़ी आंत के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए अच्छे होते हैं वो ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं और बढ़ते-बढ़ते यह बड़ी बात से धीरे-धीरे ऊपर की तरफ हमारी छोटी हाथों भी आ जाते हैं और वहां पर अपना घर बना लेते हैं. इसकी वजह से आपको बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि आपको इनडाइजेशन हो सकता है आपको एसिड रिफलक्स हो सकता है नोजिया की शिकायत हो सकती है ब्लोटिंग, कांसटीपेशन और डायरिया भी इसकी वजह से आपको हो सकता है.

ये भी पढ़ें: शरीर में बुलेट की स्पीड से बढ़ेगा Vitamin B12 बस इस तरीके से खा लीजिए ये दाल, फिर कम नहीं होगा विटामिन बी12

तीनों की वजह से यह प्रॉब्लम जो मैंने आपको बता यह तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको होती ही है इसके साथ-साथ आपके अंदर विटामिन B12 डिफिशिएंसी भी हो जाती है और विटामिन B12 डिफिशिएंसी होने का कारण यह है कि जो यह बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी आंत में ज्यादा बढ़ जाते हैं यह विटामिन बी12 को भी खाते हैं. तो जो डाइट में हम विटामिन बी12 रहे हैं वह आधे से ज्यादा तो यह बैक्टीरिया ही खा जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इसकी कमी होने लगती है.

चौथा कारण

विटामिन बी12 की कमी का चौथा कारण हो सकता है कि आप वेजीटेरियन हैं तो आपके अंदर विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो रही है. दरअसल विटामिन बी12 ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के अंदर आ जाता है तो इस कारण से जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके अंदर इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है.

History Of Laddu: मिठाई नहीं दवाई के तौर पर खाया जाता था लड्डू, जानिए लड्डू का इतिहास|Swaad Ka Safar

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)