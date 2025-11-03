विज्ञापन
स्वाद के साथ सेहत में भी कमाल हैं ये 5 प्रोटीन रिच साउथ इंडियन डिशेज

Protein Rich South Dishes: साउथ इंडियन फूड्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं. अगर आप भी स्वाद के साथ सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इन डिशेज को एक बार जरूर ट्राई करें.

Protein Rich South Dishes: स्वाद और सेहत से भरपूर साउथ डिशेज.

साउथ इंडियन फूड्स खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ सेहत के लिए भी कमाल माने जाते हैं. इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले जो स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी सुधारने में मददगार हैं और शायद इन्हीं मसालों की वजह से ही यह फूड्स पौष्टिक हैं. क्या आपको पता है कि साउथ इंडियन फूड्स को और भी ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाने के  लिए अंडों का इस्तेमाल किया जाता है, जी हां आज हम आपको ऐसी डिशेज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें अंडों का इस्तेमाल करके उनको और भी स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाया जाता है. आइए जानते हैं 5 ऐसे साउथ इंडियन अंडा डिशेज के बारे में जो हर किसी के लिए परफेक्ट हैं.

5 प्रोटीन रिच साउथ इंडियन डिशेज-

1. अंडा डोसा-

अंडा डोसा सुबह का सबसे बेस्ट नाश्ता माना जाता है. डोसा बैटर पर अंडे डालकर पकाया जाता है और यह खाने में बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट लगता है, प्रोटीन से भरपूर होने के कारण इसे खाने के बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगती जिससे अधिक खाने से बचे रहते हैं और वजन को कम कर सकते हैं. 

2. अंडा इडली-

इसको बनाने के लिए इडली बैटर में अंडे को फोड़कर डाला जाता है और पेस्ट को अच्छे से मिलाकर इडली मेकर में डालकर अच्छे से पकाया जाता है. यह खाने में नार्मल इडली से ज्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट है और साथ ही प्रोटीन से भरपूर भी है. इस डिश को नाश्ते में ही नहीं बल्की रात के खाने में भी शामिल कर सकते हैं.

3. अंडा बिरयानी-

भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाली डिश है अंडा बिरयानी. क्योंकि कम मेहनत में स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाने को मिल सकता है, उबले अंडों के साथ पके लंबे दाने वाले चावल और अन्य प्रकार के मसालों व प्याज के कॉम्बिनेशन से अंडा बिरयानी बना सकते हैं.

4. अंडा पुट्टू

अंडा पुट्टू केरल की काफी फेमस डिश है जिसमें ग्रेटेड अंडा और नारियल भी मिलाया जाता, यह एक ऐसा डिश है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है.

5. अंडा रोस्ट-

अंडा रोस्ट खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है. यह एक बेस्ट साइड डिश है. इसको बनाने के लिए उबले हुए अंडे को प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और मसालों के साथ भूनकर तैयार किया जाता है. इसे सिर्फ 5 मिनट में तैयार किया जा सकता है.

