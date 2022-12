Hair Fall: हेयर फॉल का कारण बन सकता हैं नींद पूरी न होना, आज़माएं ये टिप्स

हेल्थ एक्सपर्ट्स और डर्मेटोलॉजिस्ट्स के मुताबिक, अगर आप कम सोते हैं, तो आपको स्ट्रेस बना रहता है. स्ट्रेस की वजह से आपके सिर में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है और बालों की जड़ों तक ब्लड, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई सही ढंग से नहीं होती, जिससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और झड़ सकते हैं.

कितने घंटों की नींद है जरूरी- How Many Hours Of Sleep Is Necessary:

दिन भर के काम और थकान के बाद बॉडी को रिकवर होने में कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लगता है. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से अपनी नींद को पूरा करें. एक आम इंसान को कम से कम सात से आठ घंटे सोना चाहिए. अगर कोई इससे कम सोता है, तो उसकी बॉडी में टेंशन बना रहता है. इसकी वजह से दिनभर थकान और कमजोरी महसूस होती है और स्किन और बालों पर असर पड़ सकता है.

यदि आप ढंग से नहीं सो पाते, तो ये आजमाएं:

- सोने की साइकिल को रेगुलर करने का प्रयास करें.

- सोते वक्त अपने कमरे में अंधेरा या कम लाइट रखें.

- शोर की वजह से भी सही नींद नहीं आती है इसलिए नींद को टूटने से बचाने के लिए शांत जगह पर सोएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.