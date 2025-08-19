किस विटामिन की कमी से होता है हेयर फॉल, एक्सपर्ट ने बताया कैसे रुकेगा बालों का झड़ना

Hair Fall: सेहत अच्छी रहे और किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए शरीर को अलग-अलग विटामिन की जरूरत होती है. लेकिन, शरीर में अगर किसी विटामिन की कमी हो जाए तो सेहत पर असर पड़ता है और यह प्रभाव अंदरूनी तो होता ही है, बाहरी रूप से भी नजर आता है. ऐसा ही एक विटामिन है जिसकी कमी सिर के बाल कम करने का काम करती है. डाइटीशियन डॉ. अखिला जोशी ने बताया किस विटामिन की कमी से बालों का झड़ना शुरू होता है. साथ ही, जानिए इस विटामिन की कमी (Vitamin Deficiency) को किस तरह दूर कर सकते हैं आप.

किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं बाल | Which Vitamin Deficiency Causes Hair Fall

डॉ. अखिला जोशी ने बताया कि एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी बाल झड़ने और बालों के पतले होने (Hair Thinning) की वजह बनती है. यह विटामिन है विटामिन डी (Vitamin D). विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि हेयर फॉलिकल साइक्लिंग और ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अगर विटामिन डी लेवल्स लंबे समय तक कम रहते हैं तो हेयर ग्रोथ पर असर पड़ता है और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है.

विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इस विटामिन का मुख्य स्त्रोत सूरज की रोशनी यानी धूप होती है. सुबह की धूप रोजाना 10 से 15 मिनट तक ले ली जाए तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है और शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है.

अच्छी डाइट से भी विटामिन डी की कमी पूरी की जा सकती है. इसके लिए खानपान में उन चीजों को शामिल किया जा सकता है जिनमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा होती है. दूध, मशरूम, अंडे का सफेद हिस्सा, फैटी फिश जैसे साल्मन, टूना और मैकेरल के अलावा चीज से भी विटामिन डी मिल सकता है. इसके अलावा विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल्स और ऑरेंज जूस को भी डाइट (Vitamin D Diet) का हिस्सा बनाया जा सकता है.

बालों के झड़ने के अलावा विटामिन डी की कमी से शरीर के अलग-अलग अंगों में दर्द रहने लगता है. खासतौर से हड्डियों में दर्द रहता है.

इस विटामिन की कमी होने पर बार-बार मूड चेंज होने लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं और डिप्रेस्ड फील होता है.

मसल्स में कमजोरी आ जाती है और मसल्स दर्द करने लगती हैं.

विटामिन डी की कमी होने पर कमजोरी हो जाती है और हर समय थका-थका महसूस होता है.

शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाते तो कोई भी चोट जल्दी नहीं बढ़ती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.