बालों की ग्रोथ के लिए ऐसे करें अंडे का इस्तेमाल-रिसर्च में हुआ खुलासा, जानें फायदे और उपयोग का तरीका

Eggs For Hair Care: बालों की देखभाल हर किसी के लिए बहुत जरूरी हो गई है. सुंदर, मजबूत और चमकदार बाल न सिर्फ हमारी खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी सेहत और आत्मविश्वास का भी हिस्सा होते हैं. लेकिन आजकल के बढ़ते प्रदूषण, खराब खानपान और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स के कारण बाल रूखे, बेजान और टूटने लगते हैं. ऐसे में कई लोग प्राकृतिक और घरेलू उपाय अपनाने लगे हैं. इन्हीं उपायों में से एक है 'अंडा', जिसे वैज्ञानिकों ने भी बालों के लिए अच्छा और असरदार प्राकृतिक इलाज माना है.

अमेरिका की ऑनलाइन रिसर्च मैगजीन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, अंडे में बालों के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व होते हैं. इसमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो बालों को अंदर से ताकत देते हैं. वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया कि अंडे से बने हेयर मास्क बालों के बढ़ने, उन्हें मजबूत करने और रूखेपन को कम करने में मददगार होते हैं. साथ ही ये बालों को प्राकृतिक चमक भी देते हैं.

कैसे करें अंडे का इस्तेमाल- (How To Use Eggs In Hair)

रिसर्च के दौरान यह भी देखा गया कि अंडे को अगर शहद, दही, नारियल तेल, केला या ऐलोवेरा जैसी चीजों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं.

ये भी पढ़ें- तनाव को कम करने ही नहीं इन समस्याओं के लिए काल है शतावरी का सेवन

अंडा के फायदे- (Egg Health Benefits)

अंडे में सबसे खास प्रोटीन होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें टूटने से बचाता है. इसके अलावा अंडे में विटामिन ए, डी और ई पाए जाते हैं, जो बालों की चमक बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है, जो बालों की नमी बनाए रखता है और रूखेपन को कम करता है. मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक और सल्फर बालों के लिए जरूरी होते हैं क्योंकि ये स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं.

बालों में अंडा लगाने के फायदे- (Eggs Benefits For Hair)

वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि जब अंडे को शहद के साथ मिलाकर बालों में लगाया जाता है तो यह बालों को डीप कंडीशनिंग देता है और उन्हें मुलायम बनाता है. वहीं अंडा और दही का मिश्रण स्कैल्प की गंदगी साफ करता है और डैंड्रफ को कम करता है. नारियल तेल के साथ मिला अंडा बालों के फ्रिजीपन को घटाता है और उन्हें अंदर से पोषण देता है. केले और अंडे का मास्क बालों को सॉफ्ट बनाता है और उनकी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, जबकि एलोवेरा जेल के साथ अंडा बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और स्कैल्प को ठंडक पहुंचाता है.

रिसर्च के अनुसार, अगर आप हफ्ते में 1-2 बार अंडे से बने हेयर मास्क का इस्तेमाल करें तो बालों में फर्क महसूस किया जा सकता है. मास्क को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाना चाहिए और 20-30 मिनट तक छोड़ देना चाहिए. अंडा बालों के लिए प्राकृतिक और असरदार विकल्प है. साथ ही यह कई केमिकल प्रोडक्ट्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित भी है. लेकिन किसी को एलर्जी हो तो इसे उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

यूरिक एसिड बढ़ गया? आजमाएं ये नुस्खा, कम हो जाएगा High Uric Acid | Apple cider Vinegar For Uric Acid

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)