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Expert Ki Rai: Gen Z के लिए आयुर्वेद का खजाना! शहनाज़ हुसैन ने बताई स्किन, गट और एनर्जी के लिए नेचुरल चीजें

ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन ने बताए स्किन, गट और एनर्जी के लिए आपको किन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए

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Expert Ki Rai: Gen Z के लिए आयुर्वेद का खजाना! शहनाज़ हुसैन ने बताई स्किन, गट और एनर्जी के लिए नेचुरल चीजें
ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह.
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Gen Z के साथ ब्यूटी मार्केट तेज़ी से बदल रहा है और नेचुरल चीज़ों से बने कई स्किनकेयर और हेयरकेयर प्रोडक्ट मिल रहे हैं. आम आयुर्वेदिक चीज़ों से बने प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कम जानी-पहचानी चीज़ें भी हैं जो स्किन और बालों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं और जिनके बारे में Gen Z को पता होना चाहिए. ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन कहती हैं मैं आपको इन सबके बारे में बताऊंगी ताकि आप सही फ़ैसला ले सकें और ऐसा प्रोडक्ट चुन सकें जिसमें असरदार जड़ी-बूटियां हों.

ब्यूटी प्रोडक्ट चुनते समय किन बातों का रखें ध्यान- 

1. खस-

मिट्टी जैसी खुशबू और ठंडक देने वाले गुणों के लिए मशहूर खस, गर्म और उमस भरे मौसम के लिए एक बेहतरीन चीज़ है. यह स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है, सूजन कम करता है और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से स्किन को बचाता है.

फ़ायदे-

  • स्किन को शांत और तरोताज़ा करने में मदद करता है.
  • हल्का हाइड्रेशन देता है.
  • स्किन को ठंडा और तरोताज़ा महसूस कराता है.
  • उम्र बढ़ने के शुरुआती निशानों को कम करता है.

2. मुलेठी-

मुलेठी एक हल्की आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है जिसका इस्तेमाल अक्सर चमकदार स्किन और हेल्दी रंगत पाने के लिए किया जाता है. यह मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ती है और सूजन को कम करती है.

फ़ायदे-

  • असमान स्किन टोन को बेहतर बनाने में मदद करती है.
  • पर्यावरण के तनाव से प्रभावित स्किन को शांत करती है.
  • सेंसिटिव स्किन के लिए सही है.
  • काले धब्बे और पिगमेंटेशन को कम करती है.

3. आंवला-

आंवला सिर्फ़ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि ब्यूटी के लिए भी एक ज़रूरी चीज़ है. यह नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और विटामिन C का पावरहाउस माना जाता है.

फ़ायदे-

  • हेल्दी दिखने वाली स्किन को बढ़ावा देता है.
  • बेजान बालों में चमक लाता है.
  • स्कैल्प की सेहत को बेहतर बनाता है.
  • स्किन की इलास्टिसिटी के लिए कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है.
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4. गुड़हल-

अक्सर बालों की देखभाल का फूल कहे जाने वाले गुड़हल का इस्तेमाल आयुर्वेदिक ब्यूटी रूटीन में बड़े पैमाने पर किया जाता है. यह धीरे-धीरे एक्सफोलिएट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हाइपरपिगमेंटेशन से लड़ता है.

फ़ायदे-

  • स्कैल्प को पोषण देता है.
  • रूखापन कम करने में मदद करता है.
  • बालों को मुलायम और रेशमी बनाता है.
  • ताज़गी भरे लुक के लिए फेस मास्क में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

5. मेथी-

किचन में आसानी से मिलने वाली मेथी के ब्यूटी से जुड़े कई ज़बरदस्त फ़ायदे हैं. यह प्रोटीन और प्लांट कंपाउंड से भरपूर होती है. यह मुंहासों से लड़ने, सूजन कम करने, काले धब्बे हटाने और गहराई से हाइड्रेशन देने में मदद करती है. बालों के लिए यह जड़ों को मज़बूत करती है, डैंड्रफ से लड़ती है और नेचुरल चमक लाती है.

फायदे-

  • रूखे बालों को कंडीशन करने में मदद करता है.
  • हेल्दी स्कैल्प बनाए रखने में मदद करता है.
  • इसे DIY हेयर मास्क और फेस पैक में इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • आयुर्वेदिक चीज़ों के इस्तेमाल के लिए टिप्स.

बेहतरीन नतीजों के लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें जिनमें इन जड़ी-बूटियों के साथ-साथ वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित स्किनकेयर इंग्रीडिएंट्स भी हों. कोई भी नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले हमेशा पैच टेस्ट करें, खासकर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है. रेगुलर इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल चीज़ों से आमतौर पर धीरे-धीरे सुधार दिखता है.

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