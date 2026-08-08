नीरज चोपड़ा के बाद आशीष यादव ने रचा इतिहास, U20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल

Ashish Yadav Wins Javelin Silver At World U20 Championships: वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन, आशीष यादव ने पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत के लिए मेडल का खाता खोला. यादव के तीसरे राउंड के 74.09 मीटर के थ्रो ने उन्हें सिल्वर मेडल दिलाया, जबकि पुरुषों के जैवलिन थ्रो फ़ाइनल में हिस्सा ले रहे दूसरे भारतीय, टी. धरणीधरन, 72.35 मीटर के थ्रो के साथ छठे स्थान पर रहे. 19 साल के आशीष यादव, दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के बाद इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं.

कौन है आशीष यादव

11 अप्रैल 2007 को जन्मे आशीष ने घरेलू स्तर पर उत्तर प्रदेश और आर्मी के लिए मुकाबले किए हैं. मार्च 2026 में, उन्होंने पटियाला में इंडियन ओपन थ्रो कॉम्पिटिशन में U-20 का खिताब जीता और अपने आखिरी प्रयास में 74.49 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया.

बाद में, आशीष ने लुधियाना में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में 72.27 मीटर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया और तुमकुरु में नेशनल जूनियर U-20 एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन में 73.12 मीटर के प्रयास के साथ सिल्वर मेडल जीता, इस मुकाबले में वे रोहन यादव के 73.37 मीटर के प्रदर्शन के बाद दूसरे स्थान पर रहे.

ओरेगन में वर्ल्ड एथलेटिक्स U-20 चैंपियनशिप में, आशीष ने क्वालिफाइंग राउंड में 69.87 मीटर का थ्रो करके पुरुषों के जैवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बनाई, इसके बाद, फाइनल में अपने तीसरे प्रयास में 74.09 मीटर का थ्रो करके उन्होंने सिल्वर मेडल जीता.

नीरज चोपड़ा जिन्होंने 2016 में गोल्ड मेडल जीता था, उनके बाद, आशीष वर्ल्ड एथलेटिक्स U-20 चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं. उनके इस सिल्वर मेडल ने चैंपियनशिप के 2026 संस्करण में भारत को पहला मेडल भी दिलाया.



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