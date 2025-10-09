गेहूं की रोटी खाने से क्या नुकसान होता है?

Is It Good To Eat Wheat Chapati Every Day: जब तक खाने की थाली में गेहूं की रोटी न हो खाने का मजा नहीं आता, रोटी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि शरीर के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन आज के समय में जो गेहूं हम खा रहे हैं, वह पहले जैसा शुद्ध नहीं रहा. रासायनिक खेती ने इसे एक ऐसी चीज बना दिया है, जो कई बार बीमारी का कारण बन रहा है. इसलिए बीमारियों से दूर रहने और अपने आप हेल्दी रखने के लिए ज्यादा मात्रा में गेहूं की रोटी का सेवन करने से बचना चाहिए. तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं गेहूं की रोटी शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकती है और क्यों इसे खाने से बचना चाहिए.
गेहूं की रोटी खाने से क्या नुकसान हैं | Who Should Not Consume Wheat?
ग्लूटेन: गेहूं ग्लूटेन नामक एक प्रोटीन से भरपूर है, जो आटे को गूंथने पर चिपचिपा बनाता है. कई लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है. ऐसे में इसका सेवन पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे फूलापन, गैस, पेट दर्द और थकान का कारण बन सकता है. इसलिए जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी या सेंसिटिविटी होती है, उन्हें गेहूं खाने से बचना चाहिए क्योंकि इसका सेवन उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है.
वजन: गेहूं की रोटी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है. ऐसे में जरूरत से ज्यादा इसका सेवन आपके बढ़ते वजन का कारण बन सकता है. अगर आप रोजाना ज्यादा मात्रा में रोटियां खा रहे हैं तो आज से बदल लें अपनी आदत. जरूरत से ज्यादा रोटी का सेवन वजन को बढ़ा सकता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है.
डायबिटीज: गेहूं की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. ऐसे में डायबिटीज वाले लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है.
Watch Video:
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
