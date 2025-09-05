विज्ञापन
आए दिन खाते हैं समोसे, पिज्जा और बर्गर, तो इनमें मौजूद मैदा हो सकता है नुकसानदायक, जान लें मैदा खाने के नुकसान

Maida Khane Se Kya Bimari Hoti Hai: अगर आप भी रोजाना मैदे से बनी चीजों का सेवन करते हैं, तो आज से बदल लें अपनी ये आदत. यहां जानें मैदा खाने के क्या नुकसान हैं?

आए दिन खाते हैं समोसे, पिज्जा और बर्गर, तो इनमें मौजूद मैदा हो सकता है नुकसानदायक, जान लें मैदा खाने के नुकसान
ज्यादा मैदा खाने से कौन सी बीमारी होती है? | Maida ke kya nuksan hai

Maida Khane Se Kya Bimari Hoti Hai: आज के समय में समोसा, बिस्किट, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, केक और ब्रेड जैसी चीजें किस को खाना नहीं पसंद? मैदे से बनी ये चीजें स्वाद में लाजवाब जरूर होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? ये सेहत के लिए उतनी ही हानिकारक भी हैं.  मैदा गेहूं से बनाया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में इसका सारा पोषण निकाल दिया जाता है और बचता है सिर्फ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो शरीर को कई नुकसान पहुंचता है. अगर आप भी रोजाना मैदे से बनी चीजों का सेवन करते हैं, तो आज से बदल लें अपनी ये आदत. यहां जानें मैदा खाने के क्या नुकसान हैं?

Maida Kyu Nahi Khana Chahiye | Maida Kya Nuksan Karta Hai | Maida Khane Se Kya Hota Hai Sharir Mein

मैदा खाने से शरीर में क्या होता है?

पेट: मैदे में फाइबर न के बराबर होता है जो खाने को अच्छे से पचा नहीं पाता, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस और पेट फूलने का सामना करना पड़ सकता है. 

वजन: मैदा में कैलोरी ज्यादा होती है, अधिक मात्रा में इसका सेवन बढ़ते वजन का कारण बन सकता है. मोटापे से दूर रहना चाहते हैं? रोजाना मैदा खाने से बचें. 

ब्लड शुगर: मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन शरीर में शुगर लेवल को बढ़ा सकता है. जो डायबिटीज के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है.

हार्ट: मैदा ट्रांस फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है. 

स्किन: जरूरत से ज्यादा मैदे का सेवन चेहरे पर सूजन का कारण बन सकता है, जिससे पिंपल्स, दाग-धब्बे और बालों का झड़ना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

