Food For Dry Skin In Winter: आइए जानते हैं ऐसी कौन-सी चीजें हैं जो आपकी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखने में मदद कर सकती हैं. 

बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो क्या करें? बस इन फूड्स को बनाएं साथी, फिर देखें कमाल
Foods For Dry Skin

Food For Dry Skin In Winter: सर्दियों के मौसम में धूप और प्रदूषण के कारण ज्यादातर लोग ड्राई स्किन की समस्या का शिकार बनते हैं. महंगी क्रीम और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, लेकिन क्या आप जानते हैं? त्वचा को बाहर से नहीं अंदर से पोषण देने की जरूरत है. त्वचा की नमी और उसे मुलायम बनाए रखने के लिए सही खानपान बेहद जरूरी है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नेचुरल तरीके से ग्लो करे और रूखापन दूर हो जाए, तो अपनी डाइट में कुछ खास चीजें जरूर शामिल करें. आइए जानते हैं ऐसी कौन-सी चीजें हैं जो आपकी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखने में मदद करेंगी. 

ड्राई स्किन के उपाय | What To Eat To Cure Dry Skin

ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें: मछली जैसे सैल्मन, सार्डिन, टूना, अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट जैसी चीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो त्वचा की कोशिकाओं में नमी बनाए रखने में मदद करता है और उसे सूखने से बचाता है. 

विटामिन ई से भरपूर चीजें: विटामिन ई स्किन को सूरज की किरणों और फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद कर सकता है. बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, एवोकाडो और हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ई का एक बेहतरीन स्रोत है. नियमित रूप से इनका सेवन त्वचा की नमी और चमक को बनाए रखने में मदद कर सकता है.

विटामिन सी का सेवन: विटामिन सी शरीर में कोलेजन को बनाने में मदद करता है. संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, टमाटर आंवला और ब्रोकली विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, नियमित रूप से इनका सेवन ड्राई स्किन की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

पानी: ड्राई स्किन का सबसे बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी होना है. इसलिए दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना बेहद जरूरी है. आप चाहें, तो पानी से भरपूर फल और ड्रिंक जैसे खीरा, टमाटर और नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं और ड्राई स्किन की समस्या से राहत पा सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

