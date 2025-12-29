Nashte me Paka Papaya kKhane Ke Fayde: सुबह का नाश्ता अगर सही हो, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है. जागने के बाद पेट हल्का रहे और शरीर में एनर्जी बनी रहे, इसके लिए पका हुआ पपीता एक बेहतरीन विकल्प है. यह न सिर्फ पचाने में आसान है, बल्कि खाली पेट इसे खाने के कई चौंकाने वाले फायदे भी हैं. इसी बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की आयुर्वेदिक एक्सपर्ट प्रो. राम अवतार से. इस लेख में प्रो. राम अवतार बता रहे हैं कि रोज नाश्ते में पका पपीता क्यों शामिल करना चाहिए:

सुबह खाली पेट पपीता खाने के 6 जबरदस्त फायदे | Khali pet papaya khane ke fayde

1. पाचन तंत्र को देता है 'स्मूद' शुरुआत

सोकर उठने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा होता है. पपीते में 'पपेन' (Papain) नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है. इससे पेट पर बोझ कम पड़ता है और कब्ज या भारीपन की समस्या नहीं होती.

2. एसिडिटी से दिलाता है राहत

रात भर खाली पेट रहने की वजह से सुबह पेट में एसिड बन सकता है. पपीता अपनी प्राकृतिक तासीर से पेट की जलन को शांत करता है. इसमें मौजूद फाइबर और पानी की मात्रा एक्स्ट्रा एसिड को कम करने में मददगार होती है.

3. पेट साफ करने का नेचुरल तरीका

पपीता कोई कड़वी दवा नहीं है, बल्कि यह बहुत ही कोमल तरीके से पेट साफ करने में मदद करता है. इसका फाइबर मल को नरम बनाता है, जिससे बिना किसी परेशानी के सुबह पेट खुलकर साफ होता है. लंबे समय में यह आंतों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है.

4. अंदरूनी निखार और चमकती त्वचा

पपीते में विटामिन-C और बीटा-कैरोटीन भरपूर होता है, जो स्किन में 'कोलेजन' बनाने में मदद करते हैं. सुबह-सुबह इसे खाने से शरीर इन पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.

5. वजन घटाने में मददगार

अगर आप वजन कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पपीता बेस्ट है. इसमें कैलोरी कम होती है लेकिन फाइबर ज्यादा, जिससे इसे खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती. यह आपको अनहेल्दी स्नैक्स खाने से बचाता है.

6. लिवर के लिए वरदान

रात भर हमारा लिवर शरीर की गंदगी साफ (Detox) करने का काम करता है. सुबह पपीता खाने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर के काम को आसान बना देते हैं. इससे पाचन सुधरता है और आप खुद को ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं.

(यह लेख करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार से बातचीत पर आधार‍ित है.)

