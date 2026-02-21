विज्ञापन
बिना छीले और बीज निकाले पपीता काटने का आसान देसी जुगाड़, बस आपको करना होगा ये एक काम

No‑peel Papaya Cutting: यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें पपीता काटने में समय और मेहनत लगती है. आइए जानते हैं इस देसी पपीता काटने के तरीके के बारे में.

पपीता काटना अब मुश्किल काम नहीं रहा.

Easy Papaya Hack: पपीता एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, जिसे घर में कई तरह से खाया और इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वह फ्रूट सलाद हो, स्मूदी हो या जूस. लेकिन, कई लोगों के लिए पपीते को काटना आसान नहीं होता. छीलना, बीज निकालना थोड़ी मेहनत वाला काम लगता है. हाल ही में इंटरनेट पर एक इंस्टाग्राम वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बिना छिलके और बिना बीज निकाले, पपीते को बहुत ही आसानी से काटा जा सकता है. यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें पपीता काटने में समय और मेहनत लगती है. आइए जानते हैं इस देसी पपीता काटने के तरीके के बारे में.

पपीता काटने का आसान तरीका | Easy Way To Cut Papaya

1. पपीते को गोल आकार में काटें

सबसे पहले पपीता लें और उसे गोल आकार में काटें. अगर पपीता बड़ा है, तो उसे 6 हिस्सों में काटें. अगर पपीता छोटा है, तो 4 हिस्से भी काफी हैं. इस तरह गोल ढांचे में काटने से पपीता बाद में आसानी से अलग हो जाता है और उसे छीलना आसान हो जाता है.

2. कटे हुए गोल डिब्बे में दबाएं

अब इस कटे हुए गोल डिब्बे को हाथ में लें और उसे पपीते के ऊपर जोर से दबाएं. सबसे पहले पपीते का छिलका खुद ही अलग होने लगेगा. उसके बाद उसके बीज भी अपने आप बाहर आ जाएंगे क्योंकि दबाव की वजह से वे अलग हो जाते हैं. यह तरीका पारंपरिक पपीता काटने और बीज निकालने की तुलना में बहुत आसान है और समय भी बचाता है.

3. अब पपीता परफेक्ट शेप में तैयार

अब आपका पपीता बिना छीले, बिना बीज निकाले और पूर्ण रूप से कटे हुए रूप में तैयार है. अब तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसे मिक्सर या जूसर में डालकर शेक/स्मूदी भी बना सकते हैं.

4. क्या यह तरीका वाकई काम करता है?

वीडियो में दिखाया गया यह तरीका बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आप नए एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं.

5. एक और आसान तरीका भी है

अगर ऊपर वाला हैक आपको ठीक न लगे, तो एक और आसान तरीका है पपीता को 2 हिस्सों में काटें, फिर चम्मच की मदद से उसके बीज निकाल लें. यह तरीका भी सरल और जल्दी काम करने वाला है, खासकर छोटे-बीज वाले पपीतों के लिए.

इंस्टाग्राम यूजर @ruchcook ने इस रील को पोस्ट करते हुए लिखा पपीते को आसानी से परफेक्ट क्यूब्स में कैसे काटें? पपीते को काटने का आसान तरीका सीखें! यह सरल पपीते को काटने का तरीका हर पपीता शौकीन के लिए सही है. यह झटपट किचन ट्रिक आपका समय बचाएगी और हर बार परफेक्ट पपीता स्लाइस देगी. यानि यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो खाना बनाना पसंद करते हैं लेकिन कटिंग वर्क को थोड़ा मुश्किल समझते हैं.

पपीता काटना अब मुश्किल काम नहीं रहा. चाहे आप इसे गोल आकार में काटकर दबाने का तरीका अपनाएं, या फिर चम्मच से बीज निकालें. दोनों ही तरीके आपके किचन के काम को तेज और आसान बना सकते हैं. अगर आप फ्रूट सलाद, स्मूदी या हेल्दी जूस का शौकीन हैं, तो यह उपयोगी टिप आपके लिए समय बचाने वाला जुगाड़ है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

