England vs New Zealand LIVE Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 49वें मुकाबले में आज (27 फरवरी) इंग्लैंड क्रिकेट टीम की भिड़ंत न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला कोलंबो स्थित आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाएगा. टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान में शाम 6.30 बजे आएंगे. वहीं मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी कि 7.00 बजे से देखने को मिलेगा. मुकाबले के दौरान इंग्लिश टीम की कोशिश रहेगी कि वह 'सुपर-8' चरण के आखिरी मैच को भी जीतकर सकारात्मक माइंडसेट के साथ सेमी-फाइनल में प्रवेश करे. वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस मैच को जीतकर अपने सेमी-फाइनल का टिकट पक्का करना चाहेगी. (Live Scorecard)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम
इंग्लैंड: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग और रेहान अहमद.
न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैककोन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जेम्स नीशम, जैकब डफी, काइल जैमीसन और डेवोन कॉनवे.