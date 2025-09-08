बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट ने बताए 2 कमाल के घरेलू नुस्खे, चश्मा हटने में भी नहीं लगेगा समय

Bacho Ki Naja Kaise Tej Kare: आजकल बच्चों की आंखों की रोशनी कम होना आम हो गया है. पढ़ाई के साथ-साथ टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर का लगातार इस्तेमाल उनकी नजर पर असर डालता है. कम उम्र में चश्मा लग जाना अब कोई बड़ी बात नहीं रही, लेकिन आयुर्वेद में कुछ आसान और असरदार उपाय मौजूद हैं, जिनसे बच्चों की आंखों की देखभाल की जा सकती है. इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर राम अवतार, डायरेक्टर (Hony.), सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योगा एवं संस्कार.

बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ाने के उपाय (Ways to Improve Eyesight In Children)

सुबह सबसे पहले क्या करें?

प्रोफेसर राम अवतार के अनुसार सबसे पहले जरूरी है कि बच्चों की आंखों को थकान से बचाया जाए. इसके लिए मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल सीमित करें. सुबह जल्दी उठकर आंखों की हल्की एक्सरसाइज कराई जा सकती है, जैसे एक बर्तन में पानी भर लें और अब उसमें अपनी आंखों को ऊपर-नीचे घुमाएं, दाएं-बाएं देखें और बंद करके आराम दें. ये छोटे-छोटे अभ्यास नजर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. इसे आप सुबह खाली पेट करें.

इन चीजों का सेवन करें

पांच चीजें ऐसी हैं जो मिलाकर दी जाएं तो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं - बादाम, सौंफ, मिश्री, खसखस और सफेद मिर्च. इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें. रोजाना एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच बच्चा अगर बड़ा है तो एक चम्मच मिलाकर बच्चों को सुबह खाली पेट दिया जाए. इससे न सिर्फ आंखों की रोशनी में सुधार होगा, बल्कि दिमाग भी तेज रहेगा.

ध्यान रखने वाली बातें

इसके अलावा, आंवला, त्रिफला और शहद का सेवन भी नजर को फायदा पहुंचाता है. एक चम्मच आंवला पाउडर को रातभर पानी में भिगोकर सुबह छानकर उसी पानी से आंखों को धोया जाए, तो ठंडक भी मिलेगी और रोशनी भी बेहतर होगी. बच्चों की सेहत के लिए इन घरेलू तरीकों को अपनाना आसान है और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते. जरूरत है बस थोड़े से अनुशासन की और समय पर इन उपायों को नियमित करने की.

