विज्ञापन
विशेष लिंक

बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट ने बताए 2 कमाल के घरेलू नुस्खे, चश्मा हटने में भी नहीं लगेगा समय

How to Improve Kids Eye Power: कुछ सरल आयुर्वेदिक उपायों से बच्चों की आंखों की देखभाल न केवल संभव है, बल्कि उनके पूरे स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है. कृत्रिम इलाज से पहले कुछ प्राकृतिक उपायों को जरूर अपनाएं.

Read Time: 3 mins
Share
बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट ने बताए 2 कमाल के घरेलू नुस्खे, चश्मा हटने में भी नहीं लगेगा समय
How to Improve Kids Eye Power: बच्चों की आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं.

Bacho Ki Naja Kaise Tej Kare: आजकल बच्चों की आंखों की रोशनी कम होना आम हो गया है. पढ़ाई के साथ-साथ टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर का लगातार इस्तेमाल उनकी नजर पर असर डालता है. कम उम्र में चश्मा लग जाना अब कोई बड़ी बात नहीं रही, लेकिन आयुर्वेद में कुछ आसान और असरदार उपाय मौजूद हैं, जिनसे बच्चों की आंखों की देखभाल की जा सकती है. इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर राम अवतार, डायरेक्टर (Hony.), सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योगा एवं संस्कार.

बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ाने के उपाय (Ways to Improve Eyesight In Children)

सुबह सबसे पहले क्या करें?

प्रोफेसर राम अवतार के अनुसार सबसे पहले जरूरी है कि बच्चों की आंखों को थकान से बचाया जाए. इसके लिए मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल सीमित करें. सुबह जल्दी उठकर आंखों की हल्की एक्सरसाइज कराई जा सकती है, जैसे एक बर्तन में पानी भर लें और अब उसमें अपनी आंखों को ऊपर-नीचे घुमाएं, दाएं-बाएं देखें और बंद करके आराम दें. ये छोटे-छोटे अभ्यास नजर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. इसे आप सुबह खाली पेट करें.

ये बी पढ़ें- बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम होने पर क्या होता है? जानें नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाएं

इन चीजों का सेवन करें

पांच चीजें ऐसी हैं जो मिलाकर दी जाएं तो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं - बादाम, सौंफ, मिश्री, खसखस और सफेद मिर्च. इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें. रोजाना एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच बच्चा अगर बड़ा है तो एक चम्मच मिलाकर बच्चों को सुबह खाली पेट दिया जाए. इससे न सिर्फ आंखों की रोशनी में सुधार होगा, बल्कि दिमाग भी तेज रहेगा.

ध्यान रखने वाली बातें

इसके अलावा, आंवला, त्रिफला और शहद का सेवन भी नजर को फायदा पहुंचाता है. एक चम्मच आंवला पाउडर को रातभर पानी में भिगोकर सुबह छानकर उसी पानी से आंखों को धोया जाए, तो ठंडक भी मिलेगी और रोशनी भी बेहतर होगी. बच्चों की सेहत के लिए इन घरेलू तरीकों को अपनाना आसान है और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते. जरूरत है बस थोड़े से अनुशासन की और समय पर इन उपायों को नियमित करने की.

ये भी पढ़ें- बच्चों का दिमाग कैसे तेज करें? एक्सपर्ट से जानिए दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए कारगर घरेलू उपाय

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ankho Se Chashma Hatane Ke Upay, Home Remedies For Eyesight, Eye Health Tips For Kids, Vision Improvement Tips, Natural Ways To Remove Specs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com