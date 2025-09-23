आंखों की रोशनी हो सकती है कमजोर, आज ही छोड़ दीजिए ये 3 आदतें

Eye health tips : स्क्रीन टाइम बढ़ने से लेकर गलत खान-पान तक, कई ऐसी चीजें हैं, जो हमारी आंखों की रोशनी को धीरे-धीरे कमजोर कर सकती हैं. अगर आप भी अपनी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज ही आप यहां बताई जा रही 3 बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, ताकि आपकी आंख की सेहत अच्छी बनी रहे.
आंख की सेहत का कैसे रखें ख्यालस्क्रीन टाइम करें कम
आजकल हम सब अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी के बिना रह नहीं सकते. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हमारी नजरें इन्हीं स्क्रीन्स पर टिकी रहती हैं. ऐसे में आपको स्क्रीन टाइम कम करना बहुत जरूरी है.
हर 20 मिनट के बाद, 20 सेकंड के लिए अपनी नजरें स्क्रीन से हटाकर 20 फीट दूर किसी चीज को देखें. स्क्रीन की ब्राइटनेस को अपनी आंखों के हिसाब से एडजस्ट करें. वहीं, अगर आप घंटों स्क्रीन पर काम करते हैं, तो एंटी-ग्लेयर चश्मा का यूज करें. रात में मोबाइल या लैपटॉप चलाते समय डार्क मोड या नाइट मोड का इस्तेमाल करें.पर्याप्त रोशनी में करें काम या पढ़ाई
हमेशा ऐसी जगह पर पढ़ें या काम करें जहां पर्याप्त रोशनी हो. अगर आप रात में पढ़ते हैं, तो एक अच्छे टेबल लैंप का इस्तेमाल करें. रोशनी सीधी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि किताब या स्क्रीन पर पड़नी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें.खान पान का रखें ख्याल
गलत पान भी आपकी आंख की सेहत को खराब करने का बड़ा कारण हो सकता है. इसलिए अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, अंडे, मछली और नट्स शामिल करें. ये सारी चीजें विटामिन ए, सी, ई और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो आंखों के लिए बहुत जरूरी हैं.
इसके अलावा पूरे दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं, ताकि आपकी आंखें हाइड्रेटेड रहें. गाजर जरूर खाएं, क्योंकि इसमें बीटा-कैरोटीन और पालक में ल्यूटिन होता है, जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
