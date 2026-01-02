विज्ञापन
इन लोगों को नहीं पीना चाहिए अजवाइन का पानी, सेहत के लिए हो सकता है बड़ा खतरा

Carom seeds side effects : अगर आप किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो अजवाइन का पानी शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर पूछें। सेहत के साथ रिस्क लेना भारी पड़ सकता है!

अगर आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या आने वाले दिनों में होने वाली है, तो अजवाइन का पानी पीना बंद कर दें.

Ajwain Pani ke nuksan : जब भी पेट में दर्द, ब्लोटिंग और एसिडिटी होती है या वजन घटाने की बात आती है, तो घर के बड़े अजवाइन का पानी पीने की सलाह देते हैं. क्यों अजवाइन में पाए जाने वाले गुण डाइजेशन के लिए रामबाण हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हर किसी को सूट नहीं करता है? आज के इस आर्टिकल में हम आपको किन मेडिकल कंडीशन में अजवाइन का पानी पीना आपकी सेहत को बुरी तरह बिगाड़ सकता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं. 

अजवाइन पानी पीने के किन लोगों को है नुकसान | Who should avoid drinking ajwain water

1. प्रेग्नेंट महिलाएं रहें दूर

गर्भवती महिलाओं अजवाइन खाने और पानी पीने से बचना चाहिए. इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, जिससे गर्भाशय में संकुचन (contractions) पैदा हो सकता है. इससे गर्भपात (miscarriage) का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी नुस्खा आजमाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए.

2. अगर पेट में है अल्सर या एसिडिटी

अजवाइन वैसे तो गैस दूर करती है, लेकिन आपको पहले से ही पेट में अल्सर है या बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आती हैं, तो यह इसकी गरम तासीर पेट की जलन को और बढ़ा सकती है.

3. सर्जरी होने वाली है तो रुक जाएं

अगर आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या आने वाले दिनों में होने वाली है, तो अजवाइन का पानी पीना बंद कर दें. यह खून को पतला करने का काम कर सकती है, जिससे सर्जरी के दौरान या बाद में ब्लीडिंग रुकने में दिक्कत आ सकती है.

4. मुंह के छालों से हैं परेशान

 अजवाइन तासीर में गर्म होती है, जिसे पीने से मुंह के छाले और भी ज्यादा दर्दनाक हो सकते हैं.

5. लिवर की समस्या

जिन लोगों को लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें अजवाइन का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए. 
 

