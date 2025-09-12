ये 5 चीजें खाने से बढ़ सकती है किडनी की पथरी की संभावना, जानिए किन लोगों बिल्कुल नहीं खाना चाहिए

Kidney Stone Causes: किडनी की पथरी कितनी दर्दनाक होती है ये शायद वही लोग जान पाएंगे जो इससे गुजर चुके हैं. किडनी की पथरी होने पर खूब सारा पानी पीने के सिफारिश की जाती है, लेकिन हम सभी तभी खुद पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जब बीमार हो जाते हैं. इससे पहले खानपान से लेकर पानी पीने तक सारी लापरवाही बरतते हैं. ज्यादातर लोग पहले अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. किडनी की पथरी के कारण कई हैं, जिनमें खानपान से लेकर पानी की कमी और डेली लाइफस्टाइल तक शामिल हैं. जब शरीर में कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट या यूरिक एसिड की मात्रा जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये किडनी में जमा होकर छोटे-छोटे कणों का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम पथरी कहते हैं.

पथरी होने पर पेशाब में जलन, कमर या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द, उल्टी और बार-बार पेशाब आने जैसी समस्याएं होती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ आम चीजें खाने से पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है? आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजें और किन लोगों को इनसे परहेज करना चाहिए.

किडनी की पथरी किन कारणों से बनती है? (What Are the Reasons For the Formation of Kidney Stones?)

1. कोला और सोडा वाले ड्रिंक्स

इनमें फॉस्फोरिक एसिड और बहुत ज्यादा शुगर होती है, जो यूरिन में कैल्शियम और ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ा देती है. इससे पथरी बनने का खतरा बढ़ता है, जिन लोगों को पहले कभी पथरी हो चुकी है या जिनके परिवार में पथरी की हिस्ट्री है, उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहना चाहिए.

2. ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स (जैसे चीज, पनीर)

हालांकि कैल्शियम शरीर के लिए जरूरी है. लेकिन, जरूरत से ज्यादा डेयरी लेने से यह यूरिन में जमा होकर पथरी बना सकता है. जिनका यूरिन टेस्ट में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा आती है, उन्हें डेयरी का सेवन सीमित करना चाहिए.

3. नट्स और बीज (खासकर मूंगफली, बादाम)

इनमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो पथरी बनने में योगदान देता है, जिनकी पथरी ऑक्सलेट बेस्ड होती है, उन्हें इन चीजों से परहेज करना चाहिए.

4. चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट्स

चॉकलेट में भी ऑक्सलेट होता है और ज्यादा सेवन से यह किडनी में जमा होकर पथरी बना सकता है. पथरी से पीड़ित लोग या जिनका यूरिन ऑक्सलेट लेवल हाई है, उन्हें चॉकलेट सीमित मात्रा में ही लेनी चाहिए.

5. पालक और बीट रूट

ये दोनों सब्जियां स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इनमें ऑक्सलेट बहुत ज्यादा होता है, जिनकी पथरी बार-बार बनती है या जिनका यूरिन ऑक्सलेट लेवल हाई है, उन्हें इनका सेवन कम करना चाहिए.

इन बातों का रखें ख्याल:

रोजाना 2–3 लीटर पानी जरूर पिएं.

नमक और शक्कर का सेवन सीमित करें.

नियमित रूप से यूरिन टेस्ट कराएं

डॉक्टर की सलाह से डाइट प्लान बनाएं.

किडनी की पथरी एक गंभीर लेकिन रोकी जा सकने वाली समस्या है. अगर आप इन 5 चीजों का सेवन सोच-समझकर करें और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बदलाव लाएं, तो पथरी से बचाव संभव है. खासकर जिन लोगों को पहले पथरी हो चुकी है या जिनका शरीर इन तत्वों को ज्यादा बनाता है उन्हें खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

