पथरी से लेकर मोटापा तक में फायदेमंद है इस पौधे की जड़ का काढ़ा

भारत के खेतों और गांवों में आसानी से पाए जाने वाले पौधा अपामार्ग या चिरचिटा का तना, पत्तियां, जड़, बीज और फूल औषधीय गुणों से भरपूर होता है. आयुर्वेद के अनुसार यह मोटापा, गठिया, बवासीर, अस्थमा, पथरी, खांसी समेत कई छोटे-बड़े रोगों में फायदेमंद है औषधीय गुणों से भरपूर पौधे का पंचांग हिस्सा लाभकारी है. अपामार्ग मुख्य रूप से सफेद और लाल दो प्रकार का होता है. सफेद अपामार्ग को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है. इसका पौधा 60 से 120 सेमी ऊंचा होता है, पत्तियां 1 से 5 इंच लंबी और फूलों की मंजरी लगभग एक फुट होती है.

आयुर्वेद में अपामार्ग का वर्णन बेहद फायदेमंद पौधे के रूप में मिलता है. यह वर्षा में उगता और गर्मी में सूख जाता है. ये स्वाद में कड़वा होता है. यह पाचन शक्ति बढ़ाता है, दर्द निवारक है व विष और कृमि नाशक है.

अपामार्ग जड़ का काढ़ा कैसे बनाएं- (How To Make Apamarg Kadha)

सामग्री-

अपामार्ग जड़

पानी

अदरक का रस (वैकल्पिक)

विधि:

अपामार्ग जड़ को अच्छी तरह से धो लें और साफ करें. एक पैन में 2 कप पानी लें और अपामार्ग जड़ को इसमें डालें. पानी को उबालें जब तक कि यह आधा न हो जाए. काढ़े को छान लें और इसमें अदरक का रस मिलाएं. काढ़े को गरम या ठंडा पिएं

अपामार्ग के फायदे- (Health Benefits of Apamarg)

1. गठिया-

गठिया में अपामार्ग पत्तियों को पीसकर गर्म करके लगाने से दर्द और सूजन कम हो सकती है.

2. पथरी-

अपामार्ग पौधे की जड़ का काढ़ा काली मिर्च के साथ लेने से पित्त और किडनी की पथरी टूटकर निकल जाती है.

3. मोटापा-

अपामार्ग के बीजों को नियमित खाने से भूख नियंत्रित होती है और चर्बी घटती है, जिससे वजन कंट्रोल में रह सकता है.

4. खांसी-

अपामार्ग की जड़ का चूर्ण शहद के साथ लेने से पुरानी खांसी, ब्रोंकाइटिस और दमा में राहत मिल सकती है.

5. दांतों-

अपामार्ग की पत्तियों के रस को दांतों में लगाने से कैविटी भरने में मदद मिल सकती है.

6. सिर दर्द-

जड़ का लेप या पंचांग के काढ़ा स्नान से सिरदर्द और खुजली की समस्या में लाभ होता है. इसके

नोट- अपामार्ग का उपयोग वैद्य की सलाह से ही करें.

