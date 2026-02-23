क्या दिल का दौरा पड़ने के बाद उसे रोका जा सकता है? वीडियो से समझिए!

विज्ञापन
Can I Stop a Heart Attack: कई बार आपने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट और वीडियो देखें होंगे जब लोग चलते-चलते या बैठे-बैठे गिर जाते हैं और कुछ ही देर में उन की मौत हो जाती है. इन वीडियो और पोस्ट को देखकर अक्सर दिमाग में एक ही सवाल आता है, कि क्या हार्ट अटैक को रोका जा सकता है. चलिए जानते हैं क्या ऐसा सच में हो सकता है या नहीं?

Can I Stop a Heart Attack: आजकल का लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से दिल की बीमारियां खासकर हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है. कई बार आपने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट और वीडियो देखें होंगे जब लोग चलते-चलते या बैठे-बैठे गिर जाते हैं और कुछ ही देर में उन की मौत हो जाती है. इन वीडियो और पोस्ट को देखकर अक्सर दिमाग में एक ही सवाल आता है, कि क्या हार्ट अटैक को रोका जा सकता है. चलिए जानते हैं क्या ऐसा सच में हो सकता है या नहीं?

क्या हार्ट अटैक को रोका जा सकता है?

नहीं, दिल का दौरा पड़ने पर उसे खुद से रोकना संभव नहीं है, इसलिए तुरंत मदद के लिए कॉल करें. 

हार्ट अटैक क्यों आता है?

जब दिल को खून पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनियां किसी कारण से संकरी या बंद हो जाती हैं, तो दिल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. ऐसे स्थिति में हार्ट अटैक आ सकता है. बता दें धमनियां बंद होने का सबसे आम कारण है कोलेस्ट्रॉल जमा होना है. अगर किसी व्यक्ति को पहले से हार्ट की समस्या है, जैसे आर्टरी में ब्लॉकेज, मसल की कमजोरी या इलेक्ट्रिकल सिस्टम की गड़बड़ी, तो डर उस परेशानी को ट्रिगर कर सकता है.

अगर आपको लगे कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है तो क्या करें?

  • 911/ आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें
  • नाइट्रोग्लिसरीन या एस्पिरिन लें

यदि आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन का प्रिस्क्रिप्शन है, तो प्रतीक्षा करते समय इसे लें और अगर नहीं नहीं है, तो 325 मिलीग्राम एस्पिरिन चबाएं. ऐसा करने से हृदय को होने वाली क्षति को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखें, इससे दिल का दौरा नहीं रुकेगा.

क्या नहीं करना चाहिए?

  • तुरंत अस्पताल जाना 
  • स्वचालित रूप से सीपीआर निष्पादित करें
  • खांसी सीपीआर
  • लाल मिर्च पाउडर मिला हुआ पानी पीने से बचें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

