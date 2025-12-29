Urine Se Badbu Kyon Aati Hai: क्या यूरिन करते व्यक्त आपके यूरिन से बदबू आती है? अगर हां, तो इसे कोई आम समस्या समझकर नजरंदाज न करें क्योंकि यूरिन के रंग में बदलाव, मात्रा और बदबू हमारी हेल्थ के बारे में कई संकेत दे सकता है. जो लोग यूरिन में आ रही बदबू की समस्या से परेशान हैं और इसके पीछे क्या कारण है इसके बारे में जानना चाहते हैं वह स्टोरी में बने रहिए. आज हम इस आर्टिकल में डॉ. एन.के. सूरी से जानेंगे यूरिन से बदबू क्यों आती है?

पेशाब में बदबू आना किस बीमारी का लक्षण है?

पानी की कमी: शरीर में पानी की कमी जिसे डिहाइड्रेशन भी कहते हैं के कारण यूरिन से बदबू आना आम है. दरअसल जब शरीर में पानी की कमी होती है, तब यूरिन गाढ़ा हो जात है जिसके कारण उसमें से बदबू आती है. इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: दांत में लगा कीड़ा या खोखला हो गया है दांत, तो अपनाएं Dr. Saleem Zaidi के बताएं ये नुस्खे, फिर से नए जैसा होगा दांत

ज्यादा प्याज, लहसुन खाना: जो लोग रोजाना प्याज और लहसुन का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं उनके यूरिन से भी बदबू आ सकती है. डॉ. एन.के. सूरी के अनुसार जो लोग नमक का सेवन भी जरूरत से ज्यादा करते हैं, उनके पेसब से भी बदबू आ सकती है.

इंफेक्शन: यूरिन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी आ सकती है. अगर आपको दर्द, जलन, बार-बार यूरिन आ रहा है या ज्यादा बदबू आ रही है, तो यह किसी संक्रमण के कारण भी हो सकता है. अगर आप इन में से किसी भी दिक्कत का सामन कर रहे हैं, तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)