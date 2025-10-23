ये 5 फूड खाने के बाद पानी पीने की न करें गलती, सेहत के लिए है बड़ा रिस्क

Food health tips : जब हम कुछ खाते हैं, तो हमारे पेट में डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है. इस काम के लिए पेट में एक खास तरह का एसिड (पाचन रस) बनता है. जब आप खाना खाते ही तुरंत एक गिलास पानी पी लेते हैं, तो यह पानी उस पाचन रस को पतला (Dilute) कर देता है. अब खाना ठीक से पच नहीं पाता, जिससे गैस, पेट फूलना (bloating), और एसिडिटी जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. इसलिए, कुछ भी खाने के बाद कम से कम 30 से 45 मिनट का गैप रखना बहुत जरूरी है.

आइए जानते हैं, वो 5 फूड्स कौन से हैं, जिनके बाद तुरंत पानी पीना सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है-

1. तरबूज, खरबूजा या कोई भी रसीला फल (Melons and Juicy Fruits)

गर्मी हो या सर्दी, फल खाना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन तरबूज या खरबूजा जैसे पानी वाले फल खाने के बाद तुरंत पानी पीने की गलती बिल्कुल न करें. इन फलों में पहले से ही 90-95% तक पानी होता है. अगर आप इसके ऊपर से पानी पी लेंगे, तो यह आपके हाजमे को पूरी तरह से बिगाड़ देगा. ऐसा करने से पेट में गैस बन सकती है और पाचन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है. कई बार तो दस्त (Loose Motion) तक लग जाते हैं.

2. मिर्च-मसाले वाली चीजें (Spicy and Hot Food)

जब हम बहुत तीखा खाना खाते हैं तो मुंह और पेट में तेज जलन होने लगती है. तुरंत हम पानी की बोतल उठा लेते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी पीने से यह जलन कम होने की बजाय अक्सर बढ़ जाती है. तीखेपन के लिए ज़िम्मेदार 'कैप्सैसिन' (Capsaicin) पानी में घुलता नहीं है. इसलिए, जब आप पानी पीते हैं, तो यह कैप्सैसिन पूरे मुंह और गले में फैल जाता है, जिससे जलन और बढ़ जाती है. अगर आपको जलन हो रही है, तो पानी के बजाय एक चम्मच दही, दूध या मीठा खाएं, ये ज्यादा असरदार होगा.

3. आइसक्रीम या बहुत ठंडी चीजें (Ice Cream and Cold Items)

आइसक्रीम या कोई बहुत ठंडी चीज़ खाने के तुरंत बाद पानी पीना पेट के लिए एक 'शॉक' जैसा होता है. ठंडा खाने से हमारा पेट का तापमान अचानक गिर जाता है. अगर आप तुरंत पानी पी लेंगे, तो पाचन एन्जाइम्स (पाचक रस) को काम करने में और भी दिक्कत आएगी. इससे आपका हाजमा धीमा हो जाएगा और दांतों को भी नुकसान पहुंच सकता है.

4. मूंगफली या मेवे (Peanuts or Dry Fruits)

मूंगफली, बादाम या अखरोट (नट्स) खाने के तुरंत बाद पानी पीने की सलाह भी नहीं दी जाती है. मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है. इन्हें खाने के बाद अगर आप तुरंत पानी पीते हैं, तो इससे पेट में गैस, एसिडिटी और गले में खराश की समस्या हो सकती है. खासकर, सर्दियों में मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से खांसी या सर्दी होने का खतरा बढ़ जाता है, यह पुरानी भारतीय सलाह है.

5. केला (Banana)

केला एक हैवी फल माना जाता है. इसे खाने के बाद तुरंत पानी पीने से डाइजेशन में रुकावट आ सकती है. बहुत से लोग कहते हैं कि केला खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में एसिडिटी और कफ (Phlegm) की दिक्कत बढ़ जाती है. इसलिए, केला खाने के बाद भी थोड़ी देर रुकना बेहतर है, खासकर अगर आप अस्थमा या कफ से जुड़ी किसी बीमारी से पीड़ित हैं.

याद रखें, सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि आप खाने के 30 से 45 मिनट बाद ही पानी पिएं. अगर बहुत जरूरी हो, तो सिर्फ छोटे-छोटे घूंट लिए जा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)